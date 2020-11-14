Казахстан оспорил в ЕЭК ограничения на вывоз лома и отходов металлов

Москва. 13 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан оспорил в Евразийской экономической комиссии ограничения на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов в ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Коллегия Комиссии 13 октября текущего года приняла решение и призвала устранить барьер - снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства Союза", - сообщила ранее на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

Вместе с тем, по ее словам, по заявлению казахстанской стороны это решение было оспорено. Теперь будет рассмотрено на заседании Евразийского Межправсовета в соответствии с установленной процедурой.

Напомним, в ходе брифинга Малкина также проинформировала о том, что в ЕАЭС разработан проект рекомендаций по возобновлению железнодорожного сообщения между странами Союза.

Также помощник председателя Коллегии проинформировала о том, что на 4 декабря в Москве запланировано заседание Евразийского межправсовета

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