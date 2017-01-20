Казахстан отправил первую партию зерна в порт Хошимин

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Первая партия казахстанского зерна отправлена в порт Хошимин, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы".

"С железнодорожной станции Жалтыр во вьетнамский порт Хошимин отправлено зерно в контейнерах АО "НК "КТЖ". Груз пойдет через порт Ляньюнган. Пилотная отправка зерна осуществлена дочерним предприятием Компании - АО "KTZ Express" совместно с ООО "Китайско-казахстанская международная логистическая компания города Ляньюньган", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Вице-президент АО "KTZ Express" Ержан Кулаков отметил, что зерно перевозится в мешкотаре в контейнерах. Такая перевозка по сравнению с повагонными отправками сокращает время процедуры по перегрузу контейнеров на станции Достык.

"Казахстан входит в десятку самых крупных экспортеров зерна в мире. Ежегодно страна в среднем отправляется на экспорт до 8 млн тонн пшеницы, поэтому успешное осуществление пилотного проекта способствует увеличению объемов перевозки зерна в экспортном сообщении", - сказал Кулаков.

Он также отметил, что совместный проект логистического терминала в порту Ляньюньган является самым большим инвестиционным проектом Казахстана в Китае. Терминал является совместным предприятием ООО "ГК Порт Ляньюньган" и дочерней компанией АО "НК "КТЖ" - мультимодальной компании АО "KTZ Express".

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