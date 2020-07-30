Казахстанские предприятия начнут экспортировать молочную продукцию в Китай

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Предприятия из Алматинской, Акмолинской и Костанайской областей смогут экспортировать свою молочную продукцию в КНР, сообщили в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК, передает Kazakhstan Today.

В результате активного сотрудничества Министерства сельского хозяйства РК и Главного таможенного управления КНР еще три казахстанские молокоперерабатывающие компании включены в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай: ТОО "Гормолзавод" (Кокшетау, Акмолинская область), "Даулет-Бекет" (Талдыкорган, Алматинская область) и "Лидер-2010" (Рудный, Костанайская область)", - сообщили в МСХ.

Ранее, в рамках сентябрьского визита президента Касым-Жомарта Токаева, в Пекине был подписан протокол по ветеринарно-санитарным требованиям к экспорту молока и молочной продукции. Тогда же право продавать свою продукцию в соседнее государство получили первые три компании – алматинский "ФудМастер", карагандинская "Евразия Инвест LTD", туркестанский Golden Camel Group LTD.

Таким образом, в настоящее время уже 6 предприятий по производству молока и молочной продукции могут экспортировать свою продукцию в Китай.

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