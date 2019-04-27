Казахстанский институт развития индустрии переименован в Казахстанский центр индустрии и экспорта

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - АО "Казахстанский институт развития индустрии" переименован в АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" (АО "КЦИЭ"), передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление правительства РК было принято 19 апреля текущего года, сообщает пресс-служба центра.

Ранее компания объединила функции трех национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития в целях реализации эффективной промышленной политики в стране.

Деятельность компании направлена на повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности на международном уровне и реализацию скоординированной индустриально-инновационной политики. В настоящее время в Казахстанском центре индустрии и экспорта проводится работа над разработкой третьей пятилетки программы индустриализации, которая начнётся в 2020 году. В новой пятилетке будет сделан упор на углубление индустриализации, расширение объемов производства и номенклатуры обработанных товаров, востребованных на внешних рынках", - сказал председатель правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" Алишер Абдыкадыров.

В рамках реализации намеченных планов будет продолжена работа по предоставлению безвозмездного грантового финансирования и мер государственной поддержки по возмещению предприятиям отдельных видов затрат.

Как отметил Алишер Абдыкадыров, благодаря данным инструментам поддержки, предприятия обрабатывающей промышленности смогут получить ощутимую финансовую помощь, что позволит повысить им свою конкурентоспособность и облегчить выход на экспортные рынки, расширить номенклатуру производимой продукции и провести технологическую модернизацию производственных мощностей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства