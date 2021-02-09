Кредитование МСБ Казахстана в 2020 году выросло на 7,1%

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отчиталась перед главой государства об итогах развития финансового рынка Казахстана в 2020 году и основных приоритетах работы Агентства на 2021 год, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2020 года кредитование экономики увеличилось на 5,5% и составило 14,6 трлн тенге. Несмотря на кризис, объем кредитования малого и среднего бизнеса вырос на 7,1% до 4,2 трлн тенге, в том числе благодаря расширению государственных программ поддержки бизнеса. По поручению президента был реализован механизм субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики, сообщила пресс-служба Акорды.

Также Мадина Абылкасымова рассказала о введении с 1 января этого года лицензирования деятельности всех микрофинансовых организаций , включая ломбарды и компании онлайн-кредитования, что позволит обеспечить их подотчетность, транспарентность и ответственность.

В рамках реализации поручений главы государства приняты регуляторные меры по снижению долговой нагрузки населения. В этом году будут введены механизмы реабилитации заемщиков - физических лиц и регулирования предельных ставок вознаграждения по кредитам, усилен досудебный порядок урегулирования проблемной задолженности.

Кроме того, с 2021 года гражданам предоставлена возможность передавать часть пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям, а банкам предоставлено право оказывать полный спектр брокерских услуг, что расширит инвестиционные возможности для населения. В целях дальнейшего развития страхового и фондового рынка разработан комплексный законопроект.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на необходимость обеспечения стабильности банковского сектора. Председатель Агентства доложила о принятых мерах по оздоровлению отдельных банков и реализации надзорных планов по результатам оценки качества активов (AQR). Уровень просроченных кредитов по банковской системе снизился с 8,1% до 6,8% в 2020 году. В рамках риск-ориентированного надзора с 2021 года AQR и надзорное стресс-тестирование банковcкого сектора становятся неотъемлемой частью надзорного процесса.

По итогам встречи президент поставил перед Агентством ряд задач по обеспечению финансовой стабильности, внедрению риск-ориентированного надзора во всех секторах финансового рынка, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг, а также развитию фондового рынка. Глава государства указал на необходимость обеспечения роста кредитования экономики для преодоления последствий экономического кризиса.

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