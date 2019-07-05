Курс тенге по итогам утренней сессии на KASE составил 383,02 тенге за доллар США

Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 4 июля 2019 года по сравнению с утренней сессией 3 июля 2019 года повысился на 0,67 тенге и составил 383,02 тенге за доллар США, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, вчера по итогам вечерних торгов на KASE средневзвешенный курс тенге понизился до 384,01 тенге за доллар.

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