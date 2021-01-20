Лифтовое машиностроение в Казахстане получило господдержку в рамках "Экономики простых вещей"

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Правительство Казахстана по инициативе МИИР РК включило производство лифтового оборудования в программу "Экономика простых вещей", что дает производителям возможность получить существенные преференции, передает Kazakhstan Today.

Отраслевые эксперты уверены, что Казахстан может производить до 3,2 тыс. лифтов и самостоятельно закрыть основные потребности в лифтовом оборудовании. Ежегодно Казахстан импортирует свыше 5 тыс. лифтов в год, а существующее отечественное производство покрывает лишь 21,4% потребительского спроса. Годовая емкость рынка, по данным аналитиков, составляет 6920 лифтов. И это - без учета оборудования, требующего замены в связи с истечением срока эксплуатации. По информации на конец 2020 года, таких лифтов в РК насчитывается 5,7 тыс.

Нормативный срок эксплуатации лифтов - 25 лет. Для безупречной работы лифты должны ежемесячно проходить плановый осмотр специалистами обслуживающей компании. Раз в год - техническое освидетельствование. Продлить ресурс лифта возможно максимум на 2 года, после чего лифты, как опасное техническое устройство необходимо заменить на новое оборудование либо провести модернизацию. Следить за соблюдением регламента должно объединение собственников жилья и сами жители", - сказал президент Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана Ержан Игибаев.

При средней стоимости 10 млн тенге за 1 лифт, емкость рынка только по новому жилищному строительству составляет 70 млрд тенге. К тому же, по данным аналитиков, спрос на лифтовое оборудование ежегодно увеличивается на 10%,

Чтобы эти деньги остались работать в экономике страны, создавали новые рабочие места и пополняли госказну, правительство страны по инициативе МИИР РК включило производство лифтового оборудования в программу "Экономика простых вещей", что дает производителям возможность получить существенные преференции, сообщает пресс-служба МИИР РК.

Сегодня в Казахстане работают 3 крупных предприятия по производству лифтового оборудования: Акмолинский лифтостроительный завод "AUXE", ТОО "LGS KAZAKHSTAN ELEVATOR CROUP" и ТОО "Алматылифт". Однако, несмотря на конкурентные цены и качество оборудования, гарантированное трансфертными технологиями зарубежных производителей, производственные мощности заводов загружены не полностью.

Государственная поддержка отрасли, по мнению специалистов, позволит увеличить отечественное производство до 3200 лифтов в год.

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