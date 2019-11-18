Лучших аграриев Карагандинской области наградили в честь профессионального праздника

Караганда. 17 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области чествовали работников сельского хозяйства, передает Kazakhstan Today. Во время торжества, посвящённого профессиональному празднику, наградили лучших тружеников полей и ферм. Также глава региона Женис Касымбек вручил гранты сельским предпринимателям на развитие дела, сообщили в пресс-службе акима области.

В Доме дружбы, где проходило торжественное собрание, также была представлена выставка достижений аграрной отрасли. Здесь показали весь спектр продукции, которой сельчане кормят горожан. Фермеры привезли сортовой картофель и зерновые культуры, перепелиное мясо, сублимированное порошковое кобылье молоко и многое другое.

Аким области поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.

Аул всегда был основой - материальной и духовной. Сёла Сарыарки заметно развиваются и растут. И это ваша заслуга. Мы видим, что запросы сельчан стали другими. Люди просят не только хорошие дороги. Подходит молодёжь и говорит: нужен быстрый Интернет. Молодые специалисты возвращаются в родные сёла с дипломами, чтобы строить здесь свою жизнь", - отметил Женис Касымбек в поздравительной речи.

Вместе с тем он подчеркнул, что улучшение жизни на селе продолжится. Растёт финансирование по программе "Ауыл - Ел бесігі", цель которой - модернизация инфраструктуры сельских населённых пунктов.

Кроме того, со следующего года стартует пятилетняя программа ремонта сельских школ. В каждом районе увеличатся бюджеты ремонта дорог, сообщил аким области.

На торжественном собрании наградили лучшие сельхозпредприятия по номинациям. Отметили комбайнёров, отличившихся в уборке урожая.

Ведущие комментировали достижения номинантов. К примеру, ТОО "Шахтёрское", признанное инвестиционным лидером, в 2019 году вложило в развитие производства 1,7 млрд тенге.

Лучший комбайнёр Сергей Юрьев на своей машине марки "Джон Дир" почти в два раза перевыполнил дневную норму и намолотил за сезон 1500 тонн зерна.

Лучшая птицефабрика "Курма" ежегодно производит более 200 млн яиц.

Трое начинающих предпринимателей получили гранты на развитие дела по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020".

"Я благодарна за поддержку. У меня шесть детей, младшей дочери 4 года, старшей - 24. Три года назад открыла свой швейный цех по производству одеял. Теперь смогу закупить новое оборудование и расшириться. Сейчас у меня работают две швеи, понадобятся новые рабочие руки", - рассказала грантополучатель из Бухаржырауского района, многодетная мать Гульмира Искакова.

По информации пресс-службы, отдельный грант учредили в рамках Года молодёжи - для самого молодого сельского предпринимателя. Его обладателем стал 22-летний Василий Жабяк. Сельский труд ему знаком с детства, любовь к земле привил отец. В 11 лет впервые сел на трактор. После окончания технического университета вернулся в родное село. Юноша возглавляет ТОО, в котором трудится 15 человек, занимаются земледелием и скотоводством.

Лучшим работникам отрасли также вручили медали и нагрудные знаки, почётные грамоты и благодарственные письма акима области, а также Министерства сельского хозяйства РК.

Обладателями номинаций стали: "Лучшее племенное хозяйство по разведению крупного рогатого скота" - ТОО "Кайнар" (Нуринский район); "Лучшее племенное хозяйство по разведению овец" - ТОО "Женис" (Жанааркинский район); "Лучшее хозяйство по производству молока" - ТОО "Садовое" (Осакаровский район); "Лидер по привлечению инвестиций в АПК" - ТОО "Шахтёрское" (Нуринский район); "Лидер цифровизации в АПК" - ТОО "Найдоровское" (Осакаровский район); "Лучшее зерноводческое хозяйство 2019 года" - ТОО "Шокайское" (Осакаровский район); "Лучшее овощеводческое предприятие" - КХ "Поливное" (Абайский район); "Лучшее предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции" - ТОО "Волынка" (Абайский район); "Лучший комбайнёр по уборке зерновых" - Сергей Юрьев, КХ "Воля" (Осакаровский район); "Лучший экспортёр мяса" - КХ "Айыпханов А." (Улытауский район); "Лучшее картофелеводческое хозяйство" - ТОО "Шерубай Су" (Шетский район); "Лучший комбайнёр по уборке картофеля" - Николай Манив, КХ "Каймар" (Абайский район); "Лучшая птицефабрика" - ТОО "Курма" (Абайский район).

В Казахстане День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности отмечается каждое третье воскресенье ноября.

Стоит отметить, что, по данным управления сельского хозяйства, в Карагандинской области в 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается в размере 287,8 млрд тенге, индекс физического объема - 102,0%. В частности, объем продукции животноводства составит 169,9 млрд тенге, ИФО 104,0%, валовая продукция в растениеводстве - 118,3 млрд тенге, ИФО - 100,0%.

В текущем году сельхозтоваропроизводителям региона была оказана государственная поддержка в виде субсидий в размере 15 568,8 млн тенге по 13 программам. В растениеводстве меры государственной поддержки оказываются по пяти программам на общую сумму 2099,0 млн тенге. В животноводстве - по двум программам на сумму 4857,5 млн тенге.

Также в текущем году выделено 8590,2 млн тенге (2018 год - 7100,0 млн тенге), которые были направлены на инвестиционные субсидии (5089,8 млн тенге), субсидирование процентной ставки вознаграждения (3085,1 млн тенге), субсидирование предприятий переработки (99,92 млн тенге), субсидирование заготовительным организациям в сфере АПК суммы НДС (151,4 млн тенге), по финансовому оздоровлению субъектов АПК (163,9 млн тенге).

Процесс субсидирования на сегодняшний день полностью автоматизирован. Всего мерами государственной поддержки охвачено 6316 сельхозтоваропроизводителей", - уточнили в сельхозуправлении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства