Мамин обсудил с послами ЕС сотрудничество в восстановлении экономики

primeminister.kz

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с главами дипломатических миссий государств-членов Европейского союза в рамках диалоговой площадки по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили перспективы преодоления последствий пандемии и сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом по вопросам восстановления экономики.

Рассмотрены вопросы взаимодействия в здравоохранении, развитии "зеленой экономики" и борьбы с изменением климата, реализации совместных инвестиционных проектов в сферах АПК, обрабатывающей промышленности, транспорта, энергетики, инфраструктурного строительства.

Особое внимание уделено комплексной реализации вступившего в силу 1 марта текущего года соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Документ охватывает 29 сфер деятельности, включая торговлю, инвестиции, инновации и инфраструктурное развитие.

Глава правительства рассказал о предпринимаемых Казахстаном мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики в условиях глобального экономического кризиса и пандемии.

Разработан стратегический план развития Казахстана до 2025 года, который предусматривает меры по наращиванию экспортоориентированных производств с высокой добавленной стоимостью в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, проведению ускоренной цифровизации, укреплению системы здравоохранения, улучшению качества и доступности инфраструктуры, а также другие аспекты", - сказал Мамин.

Премьер-министр призвал послов ЕС к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС.

ЕС выступает одним из ключевых инвесторов и крупнейшим торговым партнером Казахстана. Товарооборот за 8 месяцев текущего года составил $15,5 млрд", - проинформировали в пресс-служба премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства