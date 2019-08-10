Маслихат поддержал уточнения в бюджет Алматы

Дополнительные средства выделены из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий работающей молодежи, на поддержку социально-уязвимых слоев населения, в том числе многодетных и малообеспеченных семей, а также предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-проектов", - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления стратегии и бюджета города Жанар Жазылтаевой.

В сфере образования предусмотрены средства на приобретение учебников для 204 школ, сейсмоусиление школы №40 в микрорайоне Орбита-3, школы-интерната №9 для детей с нарушениями речи, на материально-техническое оснащение нового детсада №190 и ясли-сада №187. Кроме того, средства пойдут на текущий ремонт 13 ясли-садов в Турксибском, Бостандыкском и Медеуском районах.

Особое внимание уделено проектам в социальной сфере. 616,5 млн тенге предназначены на открытие центров "Isker Ana" в семи районах, открытие центра активного долголетия в Бостандыкском районе и оснащение центра активного долголетия в Ауэзовском районе. Также предусматривается переформатирование Алатауского районного отдела социального благосостояния в формате "Open space" и финансирование государственной адресной социальной помощи. На развитие объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 3 млрд тенге, из них на развитие окраин - 2 млрд тенге. В том числе, водоснабжение - 373,5 млн тенге, освещение - 2,3 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.

На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры предусмотрен 1 млрд тенге. Предстоит работа по проектированию и строительству дорог в 11 микрорайонах: Нуршашкан - в Турксибском районе; Самгау, Шапагат, Шанырак-5, Алгабас, Ожет - в Алатауском районе; Курамыс - в Наурызбайском районе; Думан - в Медеуском районе; Кайрат, Альмерек, Жас-Канат - в Турксибском районе, улицы Айтеке би - в Алмалинском районе.

Также предстоит модернизация и развитие сети троллейбусных линий, открытие новых маршрутов в Алматы. Вместе с тем будет профинансирована модернизация, реконструкция и развитие автоматической системы управления дорожным движением. Кроме того, средним ремонтом будут охвачены семь улиц - Федорова, Боткина, Верди, Венецианова, Мартынова, Бродского, Брюсова, переулок на Северном кольце. В рамках работ по благоустройству будет проведена инвентаризация 350,6 километра арычной сети, текущий ремонт скверов по улице Жансугурова и в микрорайоне Жас-Канат, проектирование капитального ремонта 440 дворов. Для обеспечения общественной безопасности предусмотрены средства для создания стационарных и мобильных постов полиции. Также предусмотрены средства на развитие предпринимательства, через льготное кредитование МСБ и создание Центра предпринимательства "Qolday", - сообщили в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства