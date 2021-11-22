Масштабные проверки идут на рынках дизтоплива и стройматериалов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - По итогам 10 месяцев транзитные перевозки контейнеров через Казахстан составили свыше 880 тысяч двадцатифутовых эквивалента (ДФЭ). Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом, транзит грузов через территорию Казахстана железнодорожным транспортом соответствует показателю уровня 2020 года, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

Одним из популярных направлений грузоперевозок являются маршруты Китай - Европа - Китай. В январе - октябре объем перевозок в этом направлении вырос на 36% к 2020 году.

Грузоперевозки через порты Каспийского региона с января по октябрь увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 4,6 миллиона тонн.

Объем перевозок через порт Актау превзошел показатели аналогичного периода 2020 года на 15% (более 2,9 миллиона тонн). Экспорт зерна через морские порты за 10 месяцев вырос к пришлому году на 56% и превысил 1,2 миллиона тонн.