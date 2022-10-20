Мажилис одобрил законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023-2025 годы

Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в ходе заседания одобрили проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы.

Представляя проект закона в палате парламента, министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что документ разработан с учетом новых требований Бюджетного кодекса.

Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора", - пояснил он.

Так, законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 доллара США за баррель в 2023 году, 42,2-40,3 доллара США за баррель в 2024-2025 годах.

С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.

Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов США с дальнейшим ростом до 78,8-93,2 млрд долларов США в 2024-2025 годах, поясни министр.

По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета в планируемом трехлетнем периоде и реализовать стабилизационную функцию Нацфонда", - заключил Куантыров.