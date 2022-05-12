Михаил Мясникович: Санкции - это признак слабости

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Казахстанским производителям не хватает вторсырья для производства товаров, поэтому они вынуждены импортировать зарубежные отходы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане работает более 20 крупных предприятий, использующих лом и отходы металлов как основное сырье для выпуска готовой продукции. В их числе ТОО "Кайнар-АКБ". Эта компания поставляет на внутренний рынок 80% выпускаемых аккумуляторов, остальные 20% ежегодно экспортирует на сумму $50-60 млн, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации ведомства, другие предприятия обрабатывающей промышленности производят из металлолома радиаторы отопления, оконные профили, автомобильные диски, кабели, провода, монеты, арматуру для строительства, трубы для нефтегазовой промышленности и другую продукцию. Совокупный объем производства этих компаний превышает 2 трлн тенге, экспорт - более $2,5 млрд, а выплачиваемых налогов - более 100 млрд тенге.

В данный момент казахстанским переработчикам уже не хватает внутреннего ломооборота, поэтому они вынуждены импортировать вторсырье из соседних государств. В связи со сложившейся ситуацией МИИР РК было принято оперативное решение о введении временного запрета на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов", - заявили в МИИР.

Отмечается, что ключевой причиной введения срочного ограничения стала нехватка вторсырья для отечественных перерабатывающих предприятий.

"С 2010 года в Казахстане проводится активная политика индустриализации. В числе ее главных приоритетов - переход от производства сырья к производству и экспорту готовой продукции. В соответствии с этим от производителей требуется максимально глубокая переработка сырья - как добываемых полезных ископаемых, так и лома черных и цветных металлов. Поэтому мы нацелены обеспечить переработчиков необходимым объемом вторсырья. Для этого вводится временное ограничение на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов", - заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Турар Жолмагамбетов.

Он подчеркнул, что полное ограничение вводится только в части вывоза из страны цветного лома и отходов. При этом лом и отходы черных металлов по-прежнему разрешено транспортировать за границу Казахстана железнодорожным транспортом.