Минфин: Министерствами не освоено 24 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал о неосвоении бюджетных средств министерствами и регионами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,2%, республиканского - на 99,7%, местных бюджетов - на 98,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 9,9 трлн тенге", - проинформировал глава Минфина.

По его словам, неисполнение составило 31 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. Не освоено - 24 млрд тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, внутренних дел, культуры и спорта, юстиции, по чрезвычайным ситуациям", - уточнил спикер.

Онотметил, что основными причинами неосвоения стали непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и др.

Расходы местных бюджетов, продолжил спикер, составили 5,2 трлн тенге. Не исполнено 64 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге.

На 1 сентября им выделено 1 трлн 358 млрд тенге. Освоено - 98%. Не исполнено - 26,5 млрд тенге, в том числе экономия - 3 млрд тенге, не освоено - 23,5 млрд тенге", - проинформировал Жамаубаев.

Наибольшее неосвоение, по его словам, сложилось в Нур-Султане, Западно-Казахстанской области, Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях.

Касательно доходов бюджета министр рассказал, что в госбюджет их поступило на сумму 7 трлн 139 млрд тенге, или план исполнен на 105,3%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 4,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,7%.

План по доходам перевыполнен на 30 млрд тенге, из них налоги перевыполнены на 17 млрд тенге. Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на НДС на ТВП, НДПИ, КПН", - пояснил министр.

Вместе с тем, подчеркнул спикер, план по ЭТП на сырую нефть не исполнен в связи со снижением объемов добычи сырой нефти и проведением капитального ремонта на месторождении Тенгиз.

Неисполнение плана по НДС на импорт обусловлено снижением объемов импорта из трех стран за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%, или на 875 млн долларов США, в том числе в июле текущего года - на 26%, или на 645 млн долларов США. Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном за счет штрафов, пени, санкций и взысканий, налагаемых госорганами", - разъяснил глава ведомства.

Он также добавил, что доходы местных бюджетов исполнены на 115% и составили 2 трлн 547 млрд тенге. План перевыполнен на 332 млрд тенге, из них по налогам - на 280 млрд тенге.

Во всех регионах планы по доходам перевыполнены", - подытожил министр.

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