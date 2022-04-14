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Нарушения на 10 миллиардов тенге в сферах строительства и здравоохранения выявлены в Атырауской области

13.04.2022, 10:14 16806
Нарушения на 10 миллиардов тенге в сферах строительства и здравоохранения выявлены в Атырауской области
АТЫРАУ. 13 АПРЕЛЯ - В декабре 2021 года Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен государственный аудит эффективности использования бюджетных средств и активов государства, выделенных Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе государственного аудита установлен ряд нарушений в области строительной деятельности и сферы здравоохранения. В связи с этим акимату Атырауской области было поручено принять меры по восстановлению и возмещению выявленных сумм нарушений в размере 10 035, 9 млн тенге", - сообщает пресс-служба Счетного комитета. 

 
По дынным ведомства, на сегодняшний день восстановлено 8618, 5 млн тенге и возмещено 7,1 млн тенге.

Напомним, нарушения на 39 миллиардов тенге выявлены в сфере госзакупок по итогам первого квартала в РК.
 

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Из Казахстана за 30 лет незаконно выведено порядка $100 млрд

14.04.2022, 14:32 311
Из Казахстана за 30 лет незаконно выведено порядка $100 млрд
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - За годы независимости Казахстана из республики незаконно выведено порядка $100 млрд. В настоящее время по данному вопросу работает специально созданная комиссия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр национальной экономики Алибек Куантыров, за 30 лет в Казахстан привлечено более $400 млрд прямых иностранных инвестиций. 
 

Но не один десяток миллиардов был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, это, наверное, порядка $100 млрд, может, чуть больше", - заявил глава МНЭ.

 
Он отметил, что существует несколько механизмов возврата средств, налоговые и неналоговые меры стимулирования.
 

По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока. Например, одна из налоговых мер, мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили и, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или закупать какие-то услуги. Есть еще меры по стимулированию возврата, мы будем предоставлять преференции. Все эти меры мы прорабатываем, они у нас "сидят" в проекте срочного закона по внесению изменений в Налоговый кодекс", - отметил Куантыров.

 
В свою очередь министр юстиции Канат Мусин напомнил, что в настоящее время создана комиссия по возврату капиталов из-за рубежа. 
 

Разрабатываются и рассматриваются возможные способы и методы по возвращению капиталов из зарубежных юрисдикций. Вопрос этот сложный, не могу сказать, что его можно решить одним движением руки. Но все необходимые меры для этого принимаются", - подчеркнул глава Минюста.

 

Магзум Мирзагалиев стал главой "КазМунайГаза"

14.04.2022, 11:00 3811
Магзум Мирзагалиев стал главой "КазМунайГаза"
Фото: kmg.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Бывший советник президента Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО "НК "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением правления АО "Самрук-Казына" по согласованию с администрацией президента РК и правительством РК Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО "НК "КазМунайГаз", - сообщает пресс-служба нацкомпании.


Ранее Токаев освободил Мирзагалиева от должности советника президента.

Мирзагалиев уже работал в структуре нацкомпании. Так, в период с 2010 по 2012 год он занимал должность управляющего директора КМГ. Затем до 2013 года занимал пост заместителя председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам.

Напомним, 11 апрлея Курмангазы Исказиев назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "КазМунайГаз". Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению.
 

Более чем на 6% за месяц подорожали продукты в Казахстане

14.04.2022, 10:26 4891
Более чем на 6% за месяц подорожали продукты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Казахстане за месяц цены на продукты питания подскочили более чем на 6%. Капвложения в сфере производства продуктов питания к весне составили 20 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Продукты питания дорожают в РК просто катастрофически. Так, только за март рост цен в секторе составил сразу 6,1%. В итоге годовое удорожание по итогам марта достигло уже 15,9%", - информирует finprom.kz.

 
По данным аналитиков, в период прошлого "санкционного" кризиса годовой рост цен на продукты в соответствующем периоде составлял 12,1% в 2016 году и 9% в 2017.
 

За январь - февраль текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания составил 19,8 млрд тенге - на 4% больше в реальном выражении по сравнению с январем - февралём 2021. Годом ранее в секторе наблюдался рост сразу в 3,1 раза", - отмечают они.

 
Также доля инвестиций в производство продуктов питания от всего инвестпортфеля обрабатывающей промышленности за год выросла с 14,2% до 15,1%.
 
Почти 87% объема капитальных инвестиций в сегменте производства продуктов питания пришлось лишь на три региона.
 

Лидирует Восточно-Казахстанская область с объемом 9,5 млрд тг, реальный рост за год на 6,2%. Следом идет Акмолинская область: 5,1 млрд тенге, при этом был отмечен рост сразу в 4,4 раза. Замыкает тройку лидеров Алматинская область: 2,6 млрд тенге - на 33,5% меньше по сравнению с январем - февралём 2021 года", - сообщают аналитики.

 
По данным экспертов, более половины всех капвложений в секторе было проинвестировано за счет кредитов банков: 10 млрд тенге.
 

Кроме того, чуть менее половины пришлось на собственные средства предприятий: 9,7 млрд тенге. Инвестиции за счет небанковских заемных средств составили лишь 82,5 млн тенге", - добавили они.

 

Назначен новый гендиректор "КазТрансГаз Аймак"

13.04.2022, 16:39 19211
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Решением совета директоров АО "НК QazaqGaz" в дочерней компании АО "КазТрансГаз Аймак" на должность генерального директора (председателя правления) назначен Максут Хаким, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Максут Хаким уроженец Павлодарской области. Высшее образование получил в Казахском национальном техническом университете по специальности "Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", затем в Хьюстонском университете по специальности Master of Business Administration.
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности инженера международной компании Chevron (Хьюстон, США), затем работал в международной компании AGIP KKo (Лондон, Великобритания) в должности инженера и координатора. Работал координатором в компании "Тоталь" (Париж, Франция), коммерческим директором, а после первым заместителем генерального директора ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод".
 
Занимал должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и капитальному ремонту АО "КазТрансОйл", руководителя по развитию АО "КазСтройСервис", исполнительного директора ТОО "Лукойл ЛЦА".
 
В период с 2019 по 2021 годы занимал должность советника генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", по настоящее время являлся исполнительным директором АО "Пассажирские перевозки".
 
Также свой опыт применял в производственных нефтегазовых компаниях на территории Республики Казахстан и за рубежом. 
 
АО "КазТрансГаз Аймак" является 100-процентным дочерним предприятием АО "НК QazaqGaz" и занимается поставкой, а также реализацией природного газа потребителям в одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.
 

Депутаты требуют наказать нацхолдинг "Зерде" и Astana HUB за незаконный майнинг на территории технопарка

13.04.2022, 15:41 21066
Депутаты требуют наказать нацхолдинг "Зерде" и Astana HUB за незаконный майнинг на территории технопарка
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Мажилисмены требуют вернуть в бюджет преференции, незаконно полученные майнинговыми компаниями, которые располагались на территории технопарка Astana HUB, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проверки реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" в IT-технопарке Astana HUB были выявлены проекты, которые под видом стартапов занимались майнингом криптовалют. 5 таких компаний получили государственные преференции на сумму 8,5 млрд тенге", - напомнили в своем депзапросе депутаты партии "Ак жол".

 
Они напомнили, что основной задачей создания технопарка Astana HUB являлось привлечение и развитие инновационных проектов. При этом участникам технопарка предоставлялись различные преференции, включая освобождение от уплаты налогов.
 
Депутаты партии считают, что Министерство цифрового развития не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного технопарка Astana HUB.
 

Еще в феврале текущего года президент Токаев поручил правительству выявить все майнинговые фермы в стране и в кратчайшие сроки в разы увеличить налог на добычу криптовалюты. С момента прямого поручения президента прошло 3 месяца, и только сейчас выявляются майнинговые компании, которые не просто работали "в серую", но и воспользовались налоговыми преференциями", - подчеркнули мажилисмены.

 
Они задались вопросом: каким образом на виду у национального холдинга "Зерде", который является учредителем Astana HUB, могли работать такие компании?
 

В миллиардных нарушениях, обнаруженных Счетным комитетом, возмущает реакция Министерства цифрового развития, которое, судя по комментариям в прессе, считает для себя слишком хлопотным обращаться в суд и привлекать нарушителей к какой-либо ответственности, то есть фактически спокойно кому-то "дарит" миллиарды бюджетных средств. А как же государственные интересы", - отмечают депутаты.

 
По их мнению, даже если действующее законодательство имело пробел в этой части, то каким образом не одна, а сразу 5 компаний воспользовались этим; почему и за какие стимулы руководство IТ-технопарка закрывало на это глаза?
 
На основании вышеизложенного депутатская фракция "Ак жол" просит:
 
  1. В ходе расследования деятельности майнинговых компаний, работавших в Astana HUB, вернуть в бюджет незаконно полученные преференции.
  2. Привлечь к ответственности виновных должностных лиц национального холдинга "Зерде" и самого IT-технопарка, допустивших нецелевое использование предоставленных государством ресурсов.
  3. В срочном порядке устранить выявленные коллизии в регулировании деятельности Astana Hab.

Напомним, пять компаний, которые занимались майнингом криптовалют, были установлены в ходе аудита программы "Цифровой Казахстан" на территории Astana Hub. 

Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. 

Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга. 

Министр энергетики Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.  
 

О причинах роста цен на продукты рассказали в Минторговли

13.04.2022, 15:19 21811
О причинах роста цен на продукты рассказали в Минторговли
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - О причинах роста цен на продукты, в частности на капусту и картофель, рассказал на площадке СЦК заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во-первых, неурожай овощей в России 2021 года привел к увеличению спроса в первую очередь на капусту и картофель, что, соответственно, привело к подорожанию. К тому же очень высокий рост цен обычно на капусту обусловлен волатильностью", - рассказал глава комитета.


 
По его словам, в 2020 году отечественные фермеры очень много посадили капусты, но из-за пандемии много продукции осталось на полях. 
 

В прошлом году фермеры посадили меньше капусты, поэтому вырос спрос со стороны России и цены, соответственно, выросли. Причина роста цены в настоящее время - фактор сезонности, что связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов, к тому же сейчас свежая продукция пошла из Узбекистана и Пакистана, что является тоже основой для роста цен", - подчеркнул Абилдабеков. 

 
Он также рассказал, что из-за подорожания кормов дорожает мясо, молочная продукция и яйца. 
 

Повышение акцизов на ГСМ в 2021 году тоже явилось одной из причин роста на продовольствие, был небольшой рост тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на сырье, удобрения, ветеринарные препараты, логистику, это также влияет на рост цен на социально значимые продовольственные товары", - добавил представитель министерства.

 
По его словам, также определенную лепту в рост цен на продукцию внесли январские события. 
 

В настоящее время рост цен на сахар обусловлен геополитической обстановкой в мире, связанной с событиями на Украине и запретом экспорта сахара из РФ. Россия была основным поставщиком сахара, 58% мы импортировали", - рассказал чиновник. 

 
Он также напомнил, что Казахстан является страной с рыночной экономикой и в связи с законом "О регулировании торговой деятельности" цены на товар определяются субъектами внутри торговли самостоятельно, за исключением розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Перечень состоит из 19 товаров. При этом допустимый размер предельной торговой надбавки составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены поставщика.
 

Энергооборудование в пяти городах Казахстана изношено на 80%

13.04.2022, 14:48 22906
Энергооборудование в пяти городах Казахстана изношено на 80%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Минэнерго планирует усилить контроль в энергетическом секторе и готовит программу модернизации теплоэлектроцентралей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ энергооборудования ТЭЦ в Уральске, Таразе, Кентау, Кызылорде и Степногорске превышает 80%", - сообщили в Минэнерго. 

 
Количество ТЭЦ, эксплуатация которых превышает 50 лет, составляет 28 единиц (76%), свыше 30 лет - 9 единиц (24%). Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год.
 
В этой связи министерство инициирует внесение поправок в законодательство по усилению функций государственного органа по энергетическому контролю, в том числе за исполнением ремонтных кампаний и инвестиционных программ электростанций и сетей.
 

Поправки в законодательство также коснутся вопросов повышения ответственности руководителей электростанций за качество ремонтных работ и целевое использование средств", - подчеркнули в ведомстве.

 
По его данным, в настоящее время начата работа по проведению масштабного технологического аудита энергопроизводящих организаций. По его результатам будет определен перечень мероприятий, направленных на модернизацию электростанций, в том числе по выведению их из эксплуатации.
 
В целом отрасль энергетики испытывает нехватку финансовых средств для реализации инвестиционных проектов на модернизацию, реконструкцию, замену физически и морально устаревшего оборудования, а также на капитальные ремонты оборудования электростанций, отметили в Минэнерго. Для решения этих проблем ведомство готовит программу модернизации теплоэлектроцентралей. 
 
На сегодня в стране их функционирует 37. 10 ТЭЦ находятся в коммунальной собственности (в городах Семее, Костанае, Кентау, Уральске, Аркалыке, Шахтинске, Нур-Султане, Кызылорде, Таразе), 2 - в государственной собственности (ТОО "МАЭК "Казатомпром"), 3 - в квазигосударственной (АО "АлЭС") и 22 - в частной собственности.

Как сообщалось ранее, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. 26 марта стало известно об очередной аварии на ТЭЦ-2. 

Позже в Минэнерго назвали предварительные причины обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ.

Токаев поручил министру энергетики Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах.
 

Акчулаков рассказал о текущей ситуации на КТК

13.04.2022, 13:55 24166
Акчулаков рассказал о текущей ситуации на КТК
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сегодня на брифинге для журналистов рассказал о текущей ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы держим связь с нашими коллегами. Пока с их стороны идет ссылка на то, что погодные условия не позволяют ремонтным бригадам спуститься под воду. Вы знаете, что мы физически там не находимся, это все-таки юрисдикция не Казахстана. Поэтому мы ждем до 15 апреля. А потом уже думаю, что своих коллег отправим или же сами съездим для определения перспектив на месте", - сказал Акчулаков.


Отвечая на вопрос о начале ремонтных работ, глава Минэнерго сообщил, что российской стороной определены повреждения, но информации, что водолазы и рабочие бригады приступили к ремонту, у Казахстана нет. По его словам, с момент аварии прошло 3 недели, сейчас КТК работает на 60%. 
 

Если сохранится ситуация, когда КТК будет работать на 60% мощности в течение апреля. По альтернативным маршрутам, которые мы сейчас используем - мы нашли вагоны, договорились об увеличении квоты по маршруту Атырау - Самара, то есть мы вопросы решаем все это время. Не думаем, что будут большие потери. Вот если КТК полностью встанет, то будут большие потери. Цифры просты - 53 млн тонн. Если КТК ничего не грузит, то у нас есть еще 16,5 млн тонн на запасных маршрутах, которые можем быстро разбить. Понятно, что это значительные потери", - добавил глава МЭ РК.

 
По его словам, подсчитывать материальный ущерб пока рано. Но если ремонт затянется на май, то потери могут составить 1 млн тонн нефти в месяц.
 
На вопрос о том, как Казахстан может воспользоваться ситуацией, когда европейские страны сокращают поставки энерготоплива, министр МЭ РК ответил, что на данный момент санкций на энергоносители нет. Тем не менее рассматриваются альтернативные маршруты на случай подобных ситуаций. 
 

В сторону Европы у нас остается только один вариант - это через Каспий на Кавказ. Мы поддерживаем этот маршрут, но он незначительный. В текущий момент воспользоваться ситуацией, наверное, не получится", - отметил Акчулаков. 

 
В то же время он подчеркнул, что Казахстан не может бесконечно увеличивать объем производства нефти. 
 

Следующее расширение добычи нефти будет через 1 - 1,5 года, это завершение Тенгизского проекта в конце 2024 года, плюс 12 млн тонн. Вот эти 12 млн тонн мы сможем дополнительно продать", - добавил он. 


Напомним, сегодня депутаты Народной партии Казахстана заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.
 
 

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