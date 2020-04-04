Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9,5%

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан сообщил о снижении базовой ставки до 9,5%, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Республики Казахстан принял внеочередное решение о снижении базовой ставки до уровня 9,5% годовых и расширении процентного коридора до +/- 2 процентных пунктов. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 7,5%. Настоящее решение вступает в силу с 6 апреля 2020 года", - сообщает пресс-служба НБ РК.

Отмечается, что решения Национального банка, принятые в марте 2020 года на фоне двукратного падения цен на нефть, неопределенности дальнейших перспектив в отношении соглашения OPEC+ и пандемии коронавируса COVID-19, о повышении базовой ставки до 12,0% и формировании обменного курса тенге на равновесном уровне были направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий и ограничение распространения влияния внешнего шока на финансовый рынок.

Для смягчения негативных последствий влияния внешних шоков президентом Республики Казахстан были инициированы 2 пакета антикризисных мер по обеспечению социально-экономической стабильности страны в объеме 4,4 трлн тенге. Для реализации данных инициатив правительством Республики Казахстан пересмотрены ключевые параметры бюджетной политики, предусмотрены значительные расходы на финансирование антикризисных мер. В этой связи Национальный банк считает, что в дальнейшем продолжительное поддержание базовой ставки на текущем уровне может оказать ограничивающий эффект на экономическую активность. Тем не менее одновременные шоки спроса и предложения со стороны внешнего сектора, обусловленные расширением пандемии коронавируса COVID-19 и резким снижением цены на нефть до многолетних минимумов, а также ограничения внутреннего предложения привели к повышению уровня инфляции. По итогам марта 2020 года инфляция в годовом выражении составила 6,4%, превысив установленный целевой коридор 4-6%. По итогам текущего года мы ожидаем, что годовая инфляция сложится в пределах 9-11% с последующим замедлением в 2021 году. Оценки Национального банка демонстрируют, что при сохранении текущих условий экономический рост в текущем году будет отрицательным", - говорится в сообщении.

В Нацбанке уточнили, что настоящее решение является одной из ряда мер Национального банка, направленных на обеспечение финансовой стабильности, ограничение рисков для нашей экономики и ее адаптацию к изменившимся условиям внешней и внутренней среды. Снижение базовой ставки в комплексе с другими мерами Национального банка, включая расширение Программы "Экономика простых вещей" до 1 трлн тенге и принятие Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 600 млрд тенге, позволят сгладить влияние последствий коронавируса на казахстанскую экономику и поддержат экономическую активность.

Национальный банк непрерывно проводит мониторинг внешней и внутренней ситуации и при необходимости будет гибко корректировать свою монетарную политику. НБ РК располагает всеми необходимыми возможностями и инструментами для обеспечения финансовой стабильности и готов принять адекватные решения в случае значительного ухудшения ситуации в мировой экономике. Очередное плановое решение Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 27 апреля 2020 года в 15.00 по времени Нур-Султана", - сказано в сообщении.





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