Нацбанк не исключает проведение валютных интервенций для стабильности на финрынке

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Нацбанк готов принять дополнительные меры для обеспечения стабильности на финрынке. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировал Досаев, в феврале текущего года инфляция составила 0,6%. В годовом выражении она повысилась до 6%.

Основной тенденцией явилось ожидаемое замедление роста цен на продовольственные товары до 8,6%. Ускорение инфляции произошло в результате удорожания непродовольственных товаров и платных услуг на 5,4% и 3,2%, соответственно", - отметил председатель Нацбанка.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, на протяжении большей части февраля тенге укреплялся на фоне притока иностранной валюты, продажи валютной выручки экспортерами и конвертации валютных активов Национального фонда для гарантированного трансферта в бюджет.

Между тем 24 февраля ситуация кардинально изменилась на фоне усиления влияния распространения коронавируса на мировую экономику.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не договорились об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Россия не поддержала предложение снизить добычу. На этом фоне Саудовская Аравия 8 марта объявила о решении снизить цены на свою нефть для всех регионов мира и готовности увеличить добычу нефти с текущих 9,7 до 12 млн баррелей в сутки", - сообщил Ерболат Досаев.

Ослабление рубля на оффшорных рынках 9 марта в пиковых значениях составило порядка 10%, до 75,4 рублей за доллар США, на фоне обвала цен на нефть.

При открытии торгов 9 марта индекс S&P500 снизился на 7%, после чего торги были временно приостановлены.

Ценовая война на мировом рынке энергоносителей усугубляет перспективы развития мировой экономики, которая уже испытывает давление из-за распространения коронавируса. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП в 2020 году вплоть до 1,5%, если негативное влияние затянется", - отметил председатель Нацбанка.

Также он подчеркнул, что в этих условиях повышается риск снижения спроса на казахстанский экспорт, что на фоне падения мировых цен на сырьевые товары приведет к дальнейшему ухудшению в 2020 году текущего счета платежного баланса, который по итогам 2019 года сложился с дефицитом в $5,5 млрд. Это возможно окажет давление на обменный курс тенге и ускорение инфляции.

По поручению главы государства 9 марта было сделано совместное обращение правительства и Нацбанка о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности.

На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентных пункта . Повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешних рынков на внутренние цены и уровень долларизации", - сказал Досаев.

Национальный Банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Тем не менее в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы.

Национальный банк внимательно следит за развитием ситуации в мировой экономике и на международных рынках и готов в случае необходимости принять дополнительные меры для обеспечения стабильности на финансовом рынке Казахстана", - заключил председатель Нацбанка.

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