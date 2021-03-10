Нацбанк планирует снизить инфляцию до 3-4% в 2025 году

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк утвердил Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года, передает Kazakhstan Today.

В Стратегии, разработанной с учетом Национального плана развития страны до 2025 года , отражены ключевые приоритеты, которые позволят устранить барьеры и завершить переход на полноценный режим инфляционного таргетирования, говорится в сообщении Нацбанка.

С момента перехода на режим инфляционного таргетирования в 2015 году Национальный банк внедрил его ключевые элементы, так называемые "четыре столпа". Это плавающий обменный курс, процентная политика, открытая коммуникация, система анализа и прогнозирования. Тем не менее, внедренный режим можно охарактеризовать как "переходный", так как имеются структурные ограничения, в результате которых воздействие денежно-кредитной политики на инфляционные процессы в стране ослаблено. Это связано, в большей степени, с низкой диверсификацией экономики, высокой зависимостью от импорта, недостаточным развитием финансового рынка, активным госкредитованием при мягких фискальных ограничениях. В международной практике такой режим называют light IT", - прокомментировал заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

По мере преодоления перечисленных вызовов в Нацбанке ожидают усиления воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию.

Регулятор выделил три ключевых направления, включающие приоритетные задачи по усилению монетарных основ, дальнейшему развитию финансового сектора и синхронизации действий в области макроэкономической политики страны.

С учетом необходимого восстановления экономики после шока, связанного с распространением коронавируса, и сбалансированного развития Национальный банк стремится осуществить постепенное снижение инфляции до уровня среднесрочного таргета. Основным инструментом воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию останется базовая ставка, которая будет устанавливаться в зависимости от текущей и прогнозной динамики инфляции. Однако, как мы постоянно подчеркиваем, достижение целевого показателя инфляции требует принятия мер не только со стороны Национального банка, но и совместных усилий с правительством. Это связано с тем, что имеется множество факторов, которые лежат вне сферы влияния денежно-кредитной политики", - отметил Акылжан Баймагамбетов.

Он уточнил, что основным инструментом координации совместных мер с правительством является подписанное 23 февраля Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы между правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Предстоит решить целый ряд вопросов, связанных с дальнейшей диверсификацией нашей экономики, насыщению потребительского рынка отечественными товарами, расширению несырьевого экспорта, а также лучшей координацией монетарной и фискальной политик.

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