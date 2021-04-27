Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9%

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8%", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.

В банке разъяснили, что решение обусловлено сохранением действия проинфляционных факторов, несмотря на незначительное замедление фактической инфляции.

Риски роста цен связаны с ростом тарифов на электроэнергию, повышением цен на бензин, уточнением параметров государственного бюджета, продолжающимся ростом внешних цен на продовольственные товары, ускорением инфляции в странах - торговых партнерах и возросшей вероятностью ухудшения ситуации с COVID-19 в мире на фоне возникающих проблем с вакцинацией. Во внутреннем секторе наметились признаки восстановления деловой активности, свидетельствуя о постепенном оживлении спроса, чему способствует рост реальных денежных доходов населения", - рассказали в НБРК.

Отмечается, что динамика годовой инфляции формируется ниже оценок Нацбанка. По итогам марта 2021 года она снизилась до 7,0% по сравнению с 7,4% в феврале и январе 2021 года.

Продовольственная компонента продолжает вносить основной вклад в инфляцию, несмотря на замедление годовых темпов роста цен с 11,6% в феврале до 10,7% в марте 2021 года. В структуре продовольственных товаров отмечается замедление годовых темпов роста цен на большую часть продуктов питания, что во многом объясняется высокой базой 2020 года, когда на фоне возросшего спроса и разрыва цепочек поставок наблюдался значительный рост цен. При этом годовой рост стоимости отдельных товаров (подсолнечного масла, яиц) продолжается", - поделились специалисты.

Кроме того, инфляция непродовольственной компоненты ускорилась с 5,2% в феврале 2021 года до 5,6% в марте 2021 года. Это, в частности, обусловлено повышением цен на обувь, одежду и бензин. Данные товары ранее оказывали основное сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию.

Отмечается, что снижение темпов роста цен наблюдается на платные услуги. Инфляция данной компоненты замедлилась с 4,2% в декабре 2020 года до 3,7% в марте 2021 года. Основными факторами снижения стали годовая дефляция на регулируемые коммунальные услуги и замедление годовых темпов роста цен на аренду жилья и транспортные услуги.

Различные оценки базовой инфляции свидетельствуют о формировании инфляционных процессов преимущественно выше целевого коридора. В экономике по-прежнему сохраняется высокий рост цен на отдельные продовольственные товары, а динамика роста цен на некоторые непродовольственные товары и услуги может свидетельствовать о постепенном восстановлении потребительского спроса", - сказано в сообщении банка.

Также наблюдается повышение инфляционных ожиданий. В марте 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,9% (6,7% - в феврале 2021 года). Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего роста либо более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев, повысилась до 44% (42% - в феврале 2021 года).

Аналитики отмечают, что ситуация во внутренней экономике постепенно улучшается и развивается в соответствии с прогнозами Нацбанка (рост на 3,4-3,7% в 2021 году). Экономика Казахстана по итогам первого квартала 2021 года сократилась на 1,6% в годовом выражении. После снижения ВВП в январе темпы сокращения экономики в феврале замедлились. В марте динамика ВВП перешла в зону роста. Стабильный рост показали отрасли обрабатывающей промышленности, строительства, информации и связи, сельского хозяйства и государственного сектора. Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности, торговли и транспорта.

Итоги опроса предприятий Национальным банком также указывают на улучшение настроений в реальном секторе. В марте 2021 года индекс деловой активности превысил отметку 50 впервые с начала 2020 года, составив 50,6. Восстановление экономической активности наблюдается в промышленности и сфере услуг. В строительстве продолжилась тенденция снижения деловой активности, показатель уменьшился на 0,9 пункта. Также предприятия отмечают улучшение условий ведения бизнеса", - проинформировали в пресс-службе.

По информации банка, в январе-феврале 2021 года реальные доходы населения продемонстрировали позитивную динамику и выросли на 3,3%. Рост доходов обусловлен сохранением увеличения реальной заработной платы и пенсий.

С учетом внешних и внутренних проинфляционных рисков дальнейшее замедление годовой инфляции может происходить более медленными темпами. Ожидаемый рост тарифов на электроэнергию и увеличение расходов республиканского бюджета преимущественно за счет выделения дополнительного целевого трансферта из Национального фонда на 850 млрд тенге являются новыми условиями прогноза и требуют оценки влияния на траекторию инфляции в краткосрочном и среднесрочном периодах", - считают специалисты.

В Нацбанке добавили, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 7 июня.

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