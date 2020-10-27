Нацбанк внес изменения в ипотечную программу "Баспана Хит"

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана внес изменения в постановление правления "Подходы по стимулированию долгосрочного кредитования на рынке жилья", передает Kazakhstan Today.





Основными задачами подходов являются расширение долгосрочного банковского кредитования экономики, активизация долгосрочного кредитования на рынке жилья, повышение доступности жилищной ипотеки для различных слоев населения. Реализация поставленных задач осуществляется, в том числе посредством рыночного ипотечного продукта "Баспана хит", оператором которого является АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Баспана хит" предлагает выгодные условия ипотеки. Размер годовой номинальной ставки вознаграждения определяется на дату заключения договора банковского займа по формуле "базовая ставка + 175 базисных пунктов" и не может быть изменен в течение срока займа. Первоначальный взнос - от 20%, срок займа - до 15 лет. Помимо первичного жилья, по "Баспана хит" можно купить жилье на вторичном рынке. Также нет требования по отсутствию жилья.

В рамках программы "Баспана хит" по состоянию на 26 октября одобрено 44 228 заявок на 388,1 млрд тенге, из них выдано 35 769 займов на сумму 306,8 млрд тенге.

В ходе реализации "Баспана хит" были проанализированы обращения граждан и предложения банков, застройщиков и общественных объединений, на основе которых в сентябре 2020 года Национальным банком Казахстана утверждены поправки, направленные на повышение доступности жилья и увеличения спроса на первичное жилье.

Постановление предусматривает:

- увеличение лимита максимальной стоимости приобретаемого жилья на первичном рынке в городах Нур-Султан и Алматы с 25 млн тенге до 35 млн тенге;

- увеличение лимита максимальной стоимости приобретаемого жилья на первичном и вторичном рынках в городе Шымкенте до 25 млн тенге, в Караганде до 20 млн тенге;

- возможность приобретения строящегося жилья в рамках долевого участия. Кредитование в этом направлении будет реализовываться в соответствии с законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве.

Увеличение лимита уже действует в рамках программы "Баспана Хит". Для запуска кредитования покупки строящегося жилья в рамках долевого участия оператором программы совместно с банками-партнерами проводится подготовительная работа. О начале кредитования строящегося жилья в рамках программы "Баспана Хит" будет сообщено дополнительно", - отметили в АО "Казахстанский фонд устойчивости".

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