Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2021 года", - сказано в постановлении.
Нацхолдинг "Зерде" планируют освободить от выплаты дивидендов
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Токаев: Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии
Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Более того, в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства", - сказал Токаев.
Сейчас Европейский союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля. Так вот, отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует. Но имеются очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций. Вот эти совершенные технологии нам надо обязательно использовать в нашем производстве", - сказал президент РК.
Казахстан и Иран намерены довести грузопоток до 4 млн тонн в год
В настоящее время действуют три железнодорожных маршрута, установлены благоприятные тарифные условия на контейнерные перевозки грузов в направлении Ирана и далее в третьи страны. Стороны выразили намерение довести грузопоток до 4 млн тонн в год", - подчеркнули в пресс-службе.
Крупный металлургический кластер создадут в Павлодарской области
Мощность инвестиционного проекта ТОО "Mineral Product International" - 160 тысяч тонн ферросплавов в год. Уникальность предприятия по производству ферросплавов в использовании современных инновационных технологий по очистке выбросов до 99,9%. Готовая продукция обеспечит рынок стран ЕС, Азии и США. Общий объем инвестиций - 360 млн долларов США", - сообщает СЦК РК.
В состав металлургического кластера войдут: фабрика вторичной переработки металла, предприятия по выпуску стали и ферросплавов. Их реализация позволит увеличить объем обрабатывающей промышленности области на 57% к 2025 году и обеспечит порядка трех тысяч местных жителей постоянными рабочими местами", - подчеркнул Скаков.
Президент поднял проблему износа инженерной инфраструктуры в малых городах
Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов. Ведь наши граждане должны жить в чистой, наполненной зеленью, благополучной, процветающей среде, в каком бы городе они ни находились. Его обеспечение - задача государства", - заявил глава государства.
Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр - Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда - Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей", - рассказал он.
Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска", - считает он.
Индустриальные гиганты имеют хорошие возможности для поддержки местного бизнеса через механизмы аутсорсинга. Моногорода должны развиваться как чистые, компактные, благополучные и зеленые населенные пункты. Только в этом случае они станут точками роста региона", - высказался Токаев.
Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду. Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал он.
Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - добавил глава государства.
Токаев: СЭЗ Карагандинской области должны стать площадкой для релокации зарубежных компаний
КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - На встрече с общественностью Карагандинской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам президента, в Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия.
"Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", - сказал Токаев.
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В целом, выступая перед общественностью, глава государства обозначил семь приоритетов в развитии Карагандинской области: поддержка обрабатывающей промышленности; повышение транзитно-транспортного потенциала региона; развитие моногородов, улучшение экологической ситуации; обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях; водоснабжение и развитие сельского хозяйства; развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры; развитие областного центра.
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