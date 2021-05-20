Объем грузоперевозок между РК и КНР за 4 месяца превысил 7 млн тонн

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Руководители АО "НК "Казакстан темір жолы" и ООО "Урумчийская железная дорога" в режиме видеосвязи обсудили вопросы увеличения грузопотоков между двумя Казахстаном и Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече рассмотрены вопросы организации грузоперевозок через пограничные переходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос, транспортировки зерновых грузов, растительного масла, железорудного сырья и другие.

Участники совещания отметили, что благодаря совместным усилиям обеих сторон полностью решен вопрос приема и выгрузки зерновых грузов в крытых вагонах, простаивающих с ноября прошлого года. При этом казахстанские железнодорожники сообщили о намерениях экспортеров отгружать зерновые в увеличенном объеме. Представители "Урумчийской железной дороги" выразили готовность к приему новых объемов, отметив необходимость погрузки продовольственных грузов в биг-бегах, в крытых вагонах и зерновозах навалом. Казахстанская сторона акцентировала внимание на исполнении договоренностей, достигнутых на 29-м Совещании смешанных комиссий, и принятии китайской стороной мер по увеличению приема поездов в соответствии с согласованным планом обмена по пограничным переходам", - проинформировали в пресс-службе КТЖ.

Сообщается, что на 2021 год между АО "НК "КТЖ" и ООО "Урумчийская железная дорога" согласован план перевозок в объеме 25,2 млн тонн, что больше на 17%, чем в 2020 году. В целом за 4 месяца 2021 года объем перевозок грузов между РК и КНР составил более 7 млн тонн.

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