Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК введен в строй

Фото: cpc.ru
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из выведенных из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума вновь введен в строй, подрядчик приступил к устранению неполадок на втором. Об этом 12 ноября сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.
По его словам, в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале. Выполнен весь объем работ, ВПУ передано в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера, сообщает портал "Известия".
Напомним, в августе КТК приостановил работу двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.
Трещины были обнаружены в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатацию ВПУ приостановили до замены танков плавучести. Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой 2021/22.
Терминалы КТК в Новороссийске - главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, информирует издание.