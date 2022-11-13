Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК введен в строй

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала года - на 20,7%, - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала года - на 20,7%, информирует Бюро национальной статистики АСПИР Республики Казахстан.

В годовом выражении СЗПТ подорожали на 20,2%, что выше аналогичного периода 2021 года на 6,4 процентных пункта.

По информации ведомства, за прошедшую неделю на 0,7% подешевела морковь и на 0,2% сахар. За этот же период на 1,6% подорожали яйца первой категории, на 0,7% - лук и на 0,6% - капуста.

Также статисты назвали средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК по состоянию на 8 ноября. Так, цена рожек составила 294 тенге за килограмм, говядины - 2279 тенге за килограмм, кефира - 349 тенге за литр.

Всего в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.



