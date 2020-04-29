Около 200 тысяч тонн социально значимых товаров есть в запасе Алматинской области

Талдыкорган. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области ежемесячная потребность в социально значимых продовольственных товарах составляет порядка 111 тыс. тонн, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима области, на сегодняшний день в запасе имеется 193,1 тыс. тонн необходимых товаров. Из них 121,7 тыс. тонн товаров на 26,8 млн тенге хранятся в стабилизационном фонде региона.

Это социально значимые товары 19 наименований. И в целях недопущения роста цен на эти продукты, областным управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития совместно с СПК "Жетысу" проводится постоянный мониторинг. Они контролируют наличие запасов продовольственных товаров на предприятиях производителей и в хранилищах.

Помимо этого, по поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова, для регулярного обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости дополнительно из бюджета выделено 2 млрд тенге. На эти деньги планируется дополнительно закупить 5,9 тыс. тонн муки, 100 тонн риса, 20 тонн рожек, 5 тыс. литров подсолнечного масла, 1000 тонн сахара, 200 тонн картофеля, 100 тонн лука и 1 тонну соли.

Также в целях сдерживания цены на хлеб с 52 пекарнями заключены агентские соглашения на поставку пшеничной муки первого сорта. Для этого выделено 260 млн тенге из оборотных средств СПК "Жетысу". Так, на сегодня СПК "Жетысу" сотрудничает с такими товаропроизводителями как ТОО "Алель Агро", ТОО "Сары-Булак", ТОО "Уштобе-Айдын", ТОО "Нур Агро" и животноводческим комплексом ТОО "MPS".

Существует и перечень торговых объектов, которым будут доступны товары по низким ценам от вышеперечисленных производителей. Отпускные цены поставщиков на социально значимые товары ниже рыночных на 10-15%. Это доказывает, что работа по стабилизации цен находится на постоянном контроле.

Подчеркнем, что на данный момент в области функционируют 295 социальных торговых точек, 141 плодоовощехранилище, 100 теплиц,103 откормочных площадок и 76 молочно-товарных ферм.

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