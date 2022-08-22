Посевы риса в РК сократились на 10%

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НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Казахстане посевная площадь риса в этом году сократилась на 10 процентов. В ходе визита министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербола Карашукеева в Кызылординскую область была отмечена необходимость поддержки фермеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2022 году посевная площадь риса в стране составила 87,8 тысячи га, в среднем на 10% ниже прошлого года. Из них 78,6 тысячи га посевов риса, или 89,5%, размещены в Кызылординской области, в Алматинской - 6,8 тысячи га, Жетысуской - 0,9 тысячи га и в Туркестанской области - 1,5 тысячи га", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
В министерстве отметили крайне неблагополучное состояние существующих коллекторно-дренажных систем, таким образом, усиливаются процессы засоления почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота.
Сокращение объемов посевов риса и хлопчатника напрямую влияет на социальное и экономическое положение населения региона, считаем целесообразным серьезно подойти к этому вопросу всем ответственным за это государственным органам. Учитывая, что рисовая культура является мелиоративной, защищающей от засоления инженерные планировочные земли, в которые вложены средства государства", - заявил министр сельского хозяйства в ходе визита в Кызылординскую область.
Капитальная планировка поверхности рисовых чеков - это одно из наиболее эффективных мероприятий, обеспечивающих прибавку урожайности риса от 10 до 40%. Однако, отмечают в Минсельхозе, многие хозяйствующие субъекты не смогут проводить это дорогостоящее мероприятие.
По информации ведомства, фермерам реализуются удешевленные минеральные удобрения, пестициды, по льготной стоимости предоставляются услуги по подаче воды. Кроме того, кредитуется проведение посевных и уборочных работ.
В Кызылординской области в прошлом году реализовано 14 инвестпроектов в сфере АПК на сумму 3,4 млрд тенге, работу дополнительно получил 151 человек. До 2025 года запланирована реализация еще 42 на сумму 56,2 млрд тенге. Все это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на рынках области и столицы, а также позволит создать более 1000 рабочих мест. Также в текущем году на проведение осенних полевых работ в регион выделено порядка 11,6 тысячи тонн дизтоплива по цене на 15-20% ниже рыночной", - информировал Ербол Карашукеев.
Несмотря на сокращение посевов риса, Министерство сельского хозяйства не видит причин для беспокойства по вопросу обеспеченности рынка рисом.
В 2021 году за вычетом экспортированного риса в республике в наличии имелось 297,7 тысячи тонн риса при ежегодном потреблении 158,6 тысячи тонн. В 2022 году урожай риса шалы прогнозируется на уровне 421,9 тысячи тонн, из которого можно произвести около 211 тысяч тонн рисовой крупы. Важно отметить, что имеющегося в наличии риса и собранного нового урожая будет достаточно для обеспечения потребности населения.
Однако, чтобы не допустить деградацию почвы и не усугубить социально-экономическую обстановку в регионе, местным исполнительным органам, а также профильным министерствам необходимо проработать вопрос водного обеспечения посевных площадей риса в будущем", - заключили в МСХ.
Напомним, в Кызылординской области, где сконцентрировано практически все рисоводство страны, дефицит воды привел к сокращению объема посевов риса на 11 тысяч гектаров.