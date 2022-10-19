Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 октября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, - Во вторник, 18 октября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Открывая мероприятие, премьер-министр отметил, что сегодня казахстанским и зарубежным инвесторам предоставлены равные условия для получения преференций в республике. При этом для дальнейшего улучшения делового климата правительство приняло новую концепцию инвестиционной политики до 2026 года, которая будет стимулировать рост производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Он также добавил, что будет продолжена работа по перезагрузке фискального регулирования, повышению эффективности управления государственными финансами, декарбонизации и цифровой трансформации экономики.

Участники заседания рассмотрели отчеты о деятельности совместных постоянных рабочих групп совета. В частности, обсуждены вопросы реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, цифровизации, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы.

Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что все озвученные инвесторами рекомендации и вопросы будут проработаны.

Мы всегда открыты к предложениям. По мере возможностей правительство будет расширять меры поддержки, в том числе налоговые. Ожидаем от членов совета дополнительные рекомендации по перспективным направлениям сотрудничества, основанные на международном опыте", - заключил Алихан Смаилов.