Производство бензина в Казахстане в 2017 году выросло на 4,2%

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года производство бензина в Казахстане выросло на 4,2%, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период произведено 3072,7 тыс. тонн моторного топлива (бензина, в том числе авиационного).

Кроме того, за отчетный период в республике снизилось на 5,2% производство газойлей (дизельного топлива) и составило 4408,9 тыс. тонн.

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