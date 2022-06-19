QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18 ИЮНЯ - В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, стороны увеличат объем переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ до 11 млрд куб. м в год.

Этот шаг позволит увеличить поставку товарного газа на внутренний рынок Казахстана на 1,7 млрд куб. м в год. В свою очередь это даст возможность казахстанской стороне увеличить добычу жидких углеводородов.

Кроме того, между ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка" подписан договор на переработку казахстанского газа в 2022-2023 годах. В частности, в 2022 году к ранее запланированному объему 8,1 млрд куб. м предусмотрено дополнительно переработать около 0,57 млрд куб. м газа, а в 2023 году - дополнительно 1,23 млрд куб. м к первоначальному уровню 2022 года.