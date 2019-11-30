Москва. 29 ноября. Kazakhstan Today - Молдова намерена войти в состав акционеров Евразийского банка развития. Об этом на проходящей в Москве XIV ежегодной международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" заявила советник президента Республики Молдова по экономическим вопросам Елена Горелова, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Хочу довести до сведения всей нашей сегодняшней аудитории ..., что руководство Республики Молдова в лице президента, председателя парламента и премьер-министра приняли решение о том, что Республика Молдова вступит в Евразийский банк развития", - сказала Горелова.

Она отметила, что Молдова готова "в той мере, в которой позволяют рамки статуса страны-наблюдателя, участвовать активно в различных проектах".

По словам Гореловой, численность населения Молдовы - около 3 млн человек, ВВП составляет чуть более $11 млрд.

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