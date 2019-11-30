Хочу довести до сведения всей нашей сегодняшней аудитории ..., что руководство Республики Молдова в лице президента, председателя парламента и премьер-министра приняли решение о том, что Республика Молдова вступит в Евразийский банк развития", - сказала Горелова.
Она отметила, что Молдова готова "в той мере, в которой позволяют рамки статуса страны-наблюдателя, участвовать активно в различных проектах".
По словам Гореловой, численность населения Молдовы - около 3 млн человек, ВВП составляет чуть более $11 млрд.
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