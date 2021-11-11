Рост ВВП Казахстана в январе - октябре составил 3,5%

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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - В январе - октябре текущего года рост экономики Казахстана составил 3,5%, сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение динамики роста в секторе услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокая динамика роста экспорта и сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях", - сообщил министр.

В январе - октябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%.

Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,4%.

Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность.

Важным фактором экономического роста остается привлечение внутренних и внешних инвестиций. При этом недобывающие отрасли остаются привлекательным направлением для инвестиций. За 10 месяцев текущего года темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 14%. Так, инвестиции выросли: в строительстве - в 2,2 раза, обрабатывающей промышленности - на 78,6%, сельском хозяйстве - на 41,9%, торговле - на 31,4%, операциях с недвижимым имуществом - на 17,4%, финансовой деятельности - на 12,1%", - проинформировал Иргалиев.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте и Алматы, а также в Актюбинской и Павлодарской областях.

В январе - сентябре текущего года внешнеторговый товарооборот составил $72,8 млрд, в том числе показатель по экспорту составил $43,3 млрд. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 25,5% - до $14 млрд. Импорт товаров составил $29,5 млрд.

В целом положительный торговый баланс вырос по сравнению с прошлым месяцем на $1,8 млрд и составил $13,8 млрд.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь - октябрь текущего года объем производства увеличился на 5,3%.

14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской, Костанайской и Кызылординской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции (на 33,6%), продукции машиностроения (на 19,5%), в том числе автомобилестроения (на 23,4%), производства вагонов и локомотивов (на 59%), стройматериалов (на 9,3%), пластмассовых изделий (на 36,5%), готовых металлических изделий (на 16,4%), одежды (на 11,4%) и мебели (на 11,8%).

В горнодобывающей промышленности наблюдается выход в положительную зону роста. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,1%.

В разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилась на 4,1%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности - на 2,1%, добыча угля - на 0,2%.

В производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых по-прежнему сохраняются отрицательные показатели.

За прошедшие 10 месяцев объем выполненных строительных работ вырос на 7,6%. Строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста.

Положительный рост показателя зафиксирован по 16 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Мангистауской и Акмолинской областях, а также в Алматы.

По вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется положительная динамика. За отчетный период введено 11,6 млн квадратных метров жилья. Рост показателя составил 7,9%.

Также положительная динамика зафиксирована в 15 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Шымкенте.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде зафиксировано снижение выпуска на 2,3%.

Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской и Акмолинской областях.

Увеличение производства в отрасли зафиксировано в девяти регионах. Наибольший рост показали Павлодарская и Восточно-Казахстанская области.

Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в четырех регионах - Алматинской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане и Шымкенте. По шести показателям наблюдается рост в девяти регионах - это Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области. Кроме того, по пяти показателям положительный рост наблюдается в двух регионах - Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. Наименьшие показатели в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.



