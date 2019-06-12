Ряд госуслуг будет оказываться исключительно в электронной форме - Нацбанк

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил об оптимизации ряда государственных услуг , передает Kazakhstan Today.

В рамках проведения работ по оптимизации государственных услуг правлением Национального банка принято постановление, согласно которому исключена бумажная форма оказания ряда госуслуг. В этой связи ряд государственных услуг будет оказываться исключительно в электронной форме.

В том числе: учетная регистрация микрофинансовых организаций; выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей; выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства; выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства; выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда; выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда; выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям.

Кроме того, сокращены сроки оказания следующих государственных услуг: государственная регистрация выпуска объявленных акций; государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций; государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов; утверждение отчета об итогах размещения акций; выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей.

Также сокращен перечень предоставляемых документов при получении государственных услуг: выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"; государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций; государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов; выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей; выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками; выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан; выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан; выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям.

Указанные государственные услуги доступны на портале " Электронного правительства " www.egov.kz .

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