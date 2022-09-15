С начала года темп роста экономики Казахстана составил 3,1%

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В январе-августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Рост в реальном секторе составил 3,3%. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, сообщил Куантыров.

Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%.

Инвестиции в госуправлении и социальном обеспечении выросли в 2 раза, образовании - на 59,1%, административном и вспомогательном обслуживании - на 30,1%, торговле - на 21,9%, финансовой и страховой деятельности - на 20,2%, операциях с недвижимым имуществом - на 18,8%, строительстве - на 15,7%", - уточнил министр.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

В январе-июле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,9% и составил 74,3 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 52,9% и составил 48,9 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 35,7%, до 14,3 млрд долларов США. Импорт товаров составил 25,3 млрд долларов США. В целом положительный торговый баланс составил 23,6 млрд долларов США", - говорится в докладе.

Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-август текущего года объем производства вырос на 4,8%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен рост производства в машиностроении на 7,9%, в том числе автомобилестроения - на 18,2%, производства электрического оборудования - на 8,3%, продуктов питания - на 3,5%, напитков - на 7,5%, пластмассовых изделий - на 5,1%, готовых металлических изделий - на 2,4%, продуктов химической промышленности - на 11,8%, одежды - на 7,1%.

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 0,7%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 18,5%, добыче газа - на 2,7%, угля - на 2,2%, металлических руд - на 0,5%.

В добыче прочих полезных ископаемых зафиксировано снижение на 8,3%.

В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 7,5%.

В январе-августе введено 8,8 млн квадратных метров жилья, что на 1,2% меньше аналогичного периода 2021 года. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Алматинской и Павлодарской областях, а также в городе Шымкент. Снижение отмечено в вновь образованных областях Улытау и Жетысу, а также Мангистауской, Атырауской областях, в городах Алматы и Нур-Султан", - проинформировал Куантыров.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 4,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Костанайская, Северо- Казахстанская, Абай и Акмолинская области.

В целом по всем показателям положительный рост отмечается в четырех регионах - в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в городе Шымкенте.

По 6 показателям наблюдается рост в восьми регионах. Это Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также города Нур-Султан и Алматы.