С начала года в РК продано 22,8 тысячи мерных слитков золота

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев представил в мажилисе парламента РК проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии в документом, гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере: в 2022 году - 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2,0 трлн тенге.

Гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета", - сказал Иргалиев.

Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.

Иргалиев также представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития на 2022-2026 годы. По словам министра, на формирование прогноза повлияли внешние и внутренние факторы.

Проект Республиканского бюджета сформирован при цене на нефть $60 за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге", - сказал глава МНЭ РК.

Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне $60,1 млрд и к 2026 году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с $40,8 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2026 году.

Национальным банком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%", - сообщил Иргалиев.

С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.

Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году.

Ненефтяной дефицит в 2022 году прогнозируется на уровне 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16,0 трлн тенге.

Дополнено: Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили проекты законов "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы".