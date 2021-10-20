С начала года в РК продано 22,8 тысячи мерных слитков золота

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - За период с января по сентябрь банками второго уровня и небанковскими обменными пунктами продано 22 837 мерных слитков общим весом 822,9 килограмма. В сентябре реализовано 2578 мерных слитков общим весом 108,3 килограмма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 65 416 золотых слитков общим весом 2,4 тонны, сообщили в пресс-службе регулятора.
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 29% - 18 672 штуки. В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау.
С начала действия Программы на обратный выкуп территориальными филиалами Национального банка приняты всего 229 мерных слитков общей массой 21,9 килограмма. В то же время банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 9484 мерных слитка общей массой 236,9 килограмма, что составляет 14% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.