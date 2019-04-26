"Самрук-Казына" презентовал в Пекине инвествозможности фонда и подписал контракты с крупными компаниями

Пекин. 25 апреля. Kazakhstan Today - АО "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине провел круглый, посвященный вопросам приватизации и инвестиционных возможностей Фонда, передает Kazakhstan Today.

В ходе круглого стола председатель правления Фонда Ахметжан Есимов пригласил международные компании к активизации взаимовыгодного сотрудничества.

"В рамках новой стратегии развития Фонда мы проводим активную инвестиционную деятельность в Казахстане. В целях диверсификации портфеля Фонд рассматривает возможность вхождения в стратегические партнерства с суверенными фондами и консорциумами инвесторов. Между Казахстаном и Китайской Народной Республикой установлены добрососедские связи по всему спектру нашего взаимодействия. Опираясь на стратегическое видение лидеров наших государств, мы последовательно развиваем двусторонние отношения", - отметил Есимов.

Как проинформировали в пресс-службе "Самрук-Казына", в ходе мероприятия Фонд и его группа компаний подписали ряд соглашений с китайскими компаниями и фондами. В частности, подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиций между АО "Самрук-Казына" и Китайским Евразийским Фондом Экономического сотрудничества. Соглашение позволит совместно рассматривать возможности инвестирования в проекты.

Также подписан меморандум о намерении участия АО "Самрук-Казына" в фонде Eurasian Nurly Investment Fund в качестве потенциального инвестора. Партнерами нового фонда являются СITIC Group, холдинг "Байтерек", Asian Investment Finance Group и АО "Самрук-Казына". Как отмечается, Eurasian Nurly Investment Fund планирует привлечь до $500 млн под свое управление. Зарубежные инвестиции составят в пропорции 1 к 8, то есть на 1 доллар, вложенный Республикой Казахстан, будет привлечено более 8 долларов иностранных инвестиций.

Кроме того, подписано соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования в рамках проекта по производству минеральных удобрений между ТОО "Объединенная химическая компания" и Huajin Group. Проект предусматривает строительство завода мощностью 800 тыс. тонн на территории РК с участием стратегического китайского инвестора Huajin Group (NORINCO). Предварительная сумма проекта - $600 млн. Данный проект позволит расширить экспортный потенциал Казахстана на рынках Китая и Европейского союза. Планируемые сроки реализации проекта - с 2020 по 2023 годы, заключили в пресс-службе.

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