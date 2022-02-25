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Сенаторы прогнозируют ежегодный дефицит электроэнергии в Казахстане

24.02.2022, 18:31 27986
Сенаторы прогнозируют ежегодный дефицит электроэнергии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сенаторы сегодня, в ходе круглого стола, обсудили проблемы электроэнергетической отрасли Казахстана и пути их решения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В энергосистеме наблюдается негативная тенденция и рост технологических нарушений и несчастных случаев. К таким результатам привели системные проблемы отрасли, которые долгое время не находили своего решения", - сказал председатель комитета сената Даурен Адильбеков.

 
По его словам, проблему можно решить, используя газ в качестве сырья при выработке электрической и тепловой энергии. 
 

Также необходимо активизировать внедрение наилучших технологий по фильтрации угля", - предложил Адильбеков.

 
В свою очередь сенатор Суиндык Алдашев озвучил опасения по поводу того, что энергетическая сфера в ближайшие годы может превратиться в дефицитную.
 

По прогнозам в период с 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4-5,2 млрд кВт-ч. Наличие дефицита мощности имеет особое значение, так как Казахстан - аграрно-индустриальная страна, в которой доля электроэнергии в промышленности составляет порядка 56%", - заявил Алдашев. 

 
При этом, по его словам, Казахстан до сих пор остается одним из самых энергоемких государств в мире. 
 
Проблему также усугубляет отсутствие стратегии по развитию энергетики и износ электросетей, который в некоторых регионах доходит до 90% из-за длительной (40 и более лет) эксплуатации. По мнению сенатора, это приводит к росту плановых и аварийных ремонтов.
 
Кроме того, депутат считает, что в сфере электроэнергетики ряд компаний аффилированы между собой, что в свою очередь создает доминирование олигополии и непрозрачности процедур.
 
По его словам, электроэнергетическую структуру в Казахстане на 65% формируют всего 5 компаний: "Самрук-Энерго" (31%), "Евразийская Группа" (17%), Kazakhmys Energy (7%), Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация (5,4%) и казахстанские коммунальные системы (6%).
 

Сложившаяся система характеризуется отсутствием финансовой прозрачности компаний, сложностью государственного регулирования тарифов. Таким образом, о конкуренции на рынке электроэнергетики и речи быть не может", - отметил Алдашев.

 
Для исправления ситуации на рынке сенаторы предложили передать "Самрук-Энерго" и KEGOC под контроль Министерства энергетики, как единого отраслевого регулятора. 

Напомним, с 18 по 20 февраля в Казахстане остановлено 34 незаконно действовавших майнинговых ферм в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт. 

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. У серых майнеров могут конфисковывать имущество и ограничивать IP-адреса. Кроме того, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. Аналогичное мнение высказали эксперты рейтингового агентства Fitch. По их мнению, быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках. 
 

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Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили реализацию совместного проекта "Евразийский агроэкспресс"

24.02.2022, 20:45 23826
Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили реализацию совместного проекта "Евразийский агроэкспресс"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок "Евразийский агроэкспресс", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 

На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям - в Китай и Узбекистан, а также обратно. В дальнейшем маршруты реализации могут быть расширены на другие страны азиатского и европейского регионов. Регулярность перевозок позволит сформировать конкурентоспособные в отношении морского фрахта тарифы, а также сократить сроки доставки товаров (до 10-14 дней в Китай и 4-7 дней в Узбекистан). Кроме того, предполагается создание всей необходимой инфраструктуры - отлаженной логистической цепочки поставок", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

 
Министр пояснил, что речь идет о поставках масложировой, молочной, мясной, плодоовощной и готовой пищевой продукции, а также других продуктов питания с акцентом на маржинальные товары.
 
При реализации совместного проекта предусматривается возможность запуска двух полносоставных контейнерных поездов в неделю по маршруту Беларусь - РФ - Кыргызстан - Казахстан - Китай, включая поезда с рефрижераторными контейнерами для мороженой продукции. Таким образом, ежемесячный объем перевозок в направлении Китая может составить около 10 тыс. тонн.
 
Участие в совместном проекте подтвердили ООО "Бремино групп" (Беларусь), АО "KTZ Express" (Казахстан), ГП "НК "КТЖ" (Кыргызстан), АО "РЖД Логистика" (Россия), АО "Славтранс-Сервис" (Россия). Для выполнения функций координатора создана АНО "Евразийская Агрологистика".
 
Напомним, в Нур-Султане проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
 

В Нур-Султане началось заседание Евразийского межправительственного совета

24.02.2022, 19:10 29341
В Нур-Султане началось заседание Евразийского межправительственного совета
Фото: tazabek.kg
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники заседания в первую очередь обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Также в повестке дорожная карта по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах Союза на 2022-2023 годы; доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, сообщает 24.kg.
 
Помимо этого стороны обсудят совместный проект государств-членов по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс" и изменения в договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам.

В этом году в ЕАЭС председательствует Кыргызстан председательствует. 


Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. В Нур-Султане он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в узком и расширенном составе.


 

Смаилов: взаимная торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС выросла на 37,5%

24.02.2022, 17:05 35011
Смаилов: взаимная торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС выросла на 37,5%
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел переговоры с председателем коллегии евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. 
 
В ходе встречи была обсуждена подготовка проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование единой базы технического регулирования в рамках ЕАЭС, а также вопросы проведения предстоящего заседания Евразийского межправсовета, сообщает сайт главы правительства.  
 
На заседании было отмечено, что за период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 37,5%, в том числе экспорт вырос на 33%. 
 

Нам предстоит большая работа по реализации интеграционных проектов совместно с предприятиями по кооперации в различных отраслях, в первую очередь в промышленности", - заявил Смаилов. 

 
Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС за 2021 год составил 26,1 млрд долларов, что на 28% выше, чем за 2020 год. Экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за 2021 год вырос на 34,9% и составил 7,6 млрд долларов. Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за 2021 год вырос на 25,4% и составил 18,4 млрд долларов. 
 
В свою очередь Мясникович отметил слаженную работу казахстанской стороны, подчеркнув, что все вопросы текущего заседания ЕПМС будут рассмотрены в установленном порядке. По его словам, предстоит большая работа по развитию кооперации. 

Сегодня Алихан Смаилов также доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей социально-экономической ситуации в стране и принимаемых совместно с Национальным банком мерах по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий.  
 

Правительство начислит компенсацию на вклады казахстанцев в тенге

24.02.2022, 15:30 37791
Правительство начислит компенсацию на вклады казахстанцев в тенге
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Правительство РК и Национальный банк выступили с совместным заявление по Программе защиты тенговых вкладов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным банком Республики Казахстан совместно с правительством Республики Казахстан будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета", - говорится в заявлении.

 
Сообщается, что к участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня - участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.
 

Компенсация (премия) в размере 10% начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы", - уточняется в заявлении. 

 
Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом.
 
Также сообщается, что обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.
 
Соответствующие акты правительства и Нацбанка будут приняты в ближайшее время. Для участия в программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад.
 

Когда вступят в силу новые ставки утильсбора

24.02.2022, 13:00 41096
Когда вступят в силу новые ставки утильсбора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - На брифинге в СЦК рассказали, когда будут введены новые ставки утильсбора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера было объявлено, что ставки утилизационного сбора будут снижены на 50%. Для этого необходимо внести изменения в приказ, методику расчета утилизационного платежа. В настоящее время со вчерашнего дня данная работа началась. Необходимо выдержать все процессуальные нормы. Дату конкретно я сказать не могу, но ввиду того, что данный вопрос стоит очень остро, я думаю, что рассмотрение данного вопроса и со стороны госорганов, и со стороны ряда экспертиз, в том числе антикоррупционной и научной, мы получим все заключения, все согласования госорганов, после этого внесем на регистрацию в министерство юстиции. То есть в ближайшем будущем данные ставки будут утверждены", - сказал директор департамента госполитики в управлении отходами министерства экологии, геологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев.

 
Как уточнил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, новые ставки утильсбора планируется ввести в силу к 1 мая.
 
 

В Акмолинской области запустят 10 индустриальных проектов

24.02.2022, 12:51 41721
В Акмолинской области запустят 10 индустриальных проектов
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 ФЕВРАЛЯ - В этом году в рамках Карты поддержки предпринимательства в Акмолинской области запланирован запуск 10 проектов на 144,8 млрд тенге с созданием 1,9 тыс. рабочих мест, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наиболее крупными из них являются золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн в год в Бурабайском районе, третья очередь Макинской птицефабрики мощностью 25 тыс. тонн в год и другие", - рассказали в областном управлении внутренней политики.

 
По словам руководителя управления предпринимательства и туризма области Ербола Оспанова, драйвером экономической активности стал рост инвестиций.
 

Благодаря проектам ГПИИР, введенным с 2010 года, в области освоено производство новой продукции, ранее не выпускавшейся на территории области: железобетонные трубы, сферические подшипники, редкоземельные металлы, комплексные биоудобрения, безалкогольные напитки, мешки типа биг-бэг, цемент, сельскохозяйственная и коммунальная техника и другое", - сказал он.

 
В УВП отметили, что реализация проектов в рамках Карты индустриализации позволила постепенно перейти с традиционно аграрного направления на агро-индустриальное. Доля обрабатывающей промышленности достигла 25% в общей структуре экономики региона, передает управление внутренней политики.
 

В прошлом году в регионе в рамках Карты индустриализации было введено в эксплуатацию девять проектов с общим объемом инвестиций 790,1 млрд тенге. На данных предприятиях создано 564 новых рабочих места. В их числе такие проекты, как золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, птицефабрика мощностью 6 тыс. тонн в год, завод по выпуску керамического рядового кирпича мощностью 30 млн штук в год, две ветровые электростанции мощностью 25 МВт и 7 МВт, организация сборки тракторов мощностью до 700 единиц в год, фабрика по переработке картофеля, комплекс по производству колбасных изделий, комплекс по переработке кобыльего молока и изготовлению кумыса", - поделились в пресс-службе.

 
Согласно информации, предприятиями, введенными в рамках Карты поддержки предпринимательства с начала реализации программы, за 2021 год произведено 55,1% из общего объема произведенной промышленной продукции, доля в обрабатывающей промышленности - 60,5%.
 
В УВП добавили, что в области с 2010 года реализовано более 110 проектов на 428,8 млрд тенге. 
 

Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%

24.02.2022, 11:46 43441
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Республики Казахстан повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5% годовых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе НБРК.

Ранее базовая ставка была установлена на уровне 10,25% годовых.
 

Курс тенге стремительно падает, KASE перенесла торги

24.02.2022, 10:49 26921
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Начало торгов на фондовом рынке KASE переносится на 12.00 времени Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 по времени Нур-Султана", - уведомляет Казахстанская фондовая биржа.

 
KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства.

Тем временем курс тенге стремительно падает по отношению к доллару США. В обменниках доллар продают по 463 тенге.

Дополнено: Позже KASE сообщила о переносе торгов на 14.00 времени Нур-Султана.

Изменение времени начала торгов связано с техническим сбоем в работе торгово-клиринговой системы KASE", - говорится в сообщении пресс-службы.

telegram/mir24tv

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