Сингапурская компания привлечена к созданию контейнерного хаба в морпорту Актау

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев и вице-президент сингапурской компании PSA International Pte Ltd Ли Пен Ги обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны договорились о создании контейнерного хаба в порту Актау, а также затронули тему цифровизации таможенных и торговых процессов, информирует пресс-службе МИИР РК.
Представители PSA выразили заинтересованность в дальнейшем развитии перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По итогам встречи стороны договорились утвердить соответствующую дорожную карту.
В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства Комитетом транспорта МИИР РК ведется работа по созданию контейнерного хаба в порту Актау. Реализация проекта позволит увеличить поток контейнеров через казахстанский морпорт до 100 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).
По итогам I квартала текущего года объем контейнерных перевозок через морские порты Актау и Курык вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне "Морпорт Актау" планируется в целях развития грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту.