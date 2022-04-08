Сингапурская компания привлечена к созданию контейнерного хаба в морпорту Актау

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Новую ветроэлектростанцию (ВЭС), мощностью 60 мегаватт, которая строится в 140 километрах от Алматы, планируют ввести в эксплуатацию к началу августа этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе "Самрук-Энерго", станция будет вырабатывать 225,7 млн киловатт-час электроэнергии в год. Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей. Строительство и запуск ВЭС позволит снизить до 206 тыс. тонн выбросы парниковых газов, а также заместит порядка 89 тыс. тонн условного топлива в год.

Энергетический объект возводится в Енбекшиказахском районе Алматинской области в так называемом Шелекском коридоре – уникальном регионе для развития потенциала ВИЭ, где среднегодовая скорость ветра на высоте 50 метров составляет - 7,8 метров в секундку, плотность потока – 310 ватт на квадратный метр. В будущем мощность ВЭС планируется нарастить до 300 мегаватт", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что проект, общая стоимость которого составляет 37,4 млрд тенге, предусматривает строительство 24 ветроэнергетических установок, каждая номинальной мощностью 2,5 мегаватт, подстанции, воздушных линий электропередач и сопутствующей инфраструктуры. Основное оборудование станции – производства компании "GoldWind". Реализацию проекта ведет казахстанский электроэнергетический холдинг АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией "Power China".

По словам экспертов Самрук-Энерго, несмотря на действующие в Алматы и области энергетические мощности - Алматинские ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский Каскад ГЭС, Жамбылская ГРЭС, а также Иссыкская, Мойнакская, Катаральские, Талдыкорганские ГЭС, - регион является энергодефицитным и не располагает в достаточной мере собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается только на 50% собственными энергоисточниками. Дефицит восполняется от внешних энергопроизводителей (из северных областей республики, Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана). Эти факторы, а также наличие в регионе хорошей ресурсной базы возобновляемых источников энергии послужили основанием для реализации Самрук-Энерго проекта строительства ветроэлектростанции на 60 МВт в Шелекском коридоре.

В АО "Самрук-Энерго" на сегодня действует 5 объектов ВИЭ. Их совокупный объем выработки электроэнергии за 2021 год составил 325,3 млн киловатт-час. Это 7,7% от объема электроэнергии, вырабатываемой всеми объектами ВИЭ в РК", - добавили в компании.