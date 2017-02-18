Сингапур рассчитывает подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС до конца 2017 года

Сингапур. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сингапур рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По информации ЕЭК, 17 февраля в Сингапуре председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян встретился с премьер-министром - главой правительства Республики Сингапур Ли Сянь Луном. На встрече обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества и подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами ЕАЭС и Республикой Сингапур, передает Kazakhstan Today.

По словам Саркисяна, менее года назад ЕЭК подписала с Республикой Сингапур меморандум о взаимопонимании. Этот документ стал первым шагом на пути к сближению и созданию атмосферы доверительного экономического партнёрства стран ЕАЭС и Республики Сингапур. Для реализации положений меморандума создана рабочая группа. Ее участники уже обсудили вопросы применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер в торговле между ЕАЭС и Сингапуром, форматы и перспективы сотрудничества в энергетической сфере и промышленности.

"Это наша вторая встреча, господин премьер-министр. И я рад сообщить Вам, что страны ЕАЭС поддерживают начало переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Республикой Сингапур. На мой взгляд, это важный шаг вперёд, который позволит существенно увеличить объемы взаимной торговли и масштабы инвестиционной активности бизнесменов наших стран. Мы рассчитываем, что соглашение будет охватывать широкий спектр тем, включая вопросы сотрудничества в инновационной сфере, совместного развития перспективных технологий и проектов, в том числе связанных с оцифровкой экономик стран ЕАЭС, логистическим и транспортным бизнесом", - обратился глава коллегии ЕЭК к Ли Сянь Луну.

Премьер-министр Республики Сингапур заявил, что сингапурская сторона готова к конструктивному диалогу и рассчитывает подписать Соглашение о зоне свободной торговли уже до конца 2017 года.

"Нас очень радует, что представители бизнеса стран ЕАЭС заинтересованы в сотрудничестве с нашими предпринимателями. Нам необходима системная работа, которая позволит познакомить обе стороны с возможностями и особенностями рынков, правилами ведения бизнеса как в странах Евразийского экономического союза, так и здесь, в Республике Сингапур", - сообщил премьер-министр страны.

Председатель коллегии ЕЭК обратил внимание премьер-министра Сингапура на возможности, которыми обладает Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк проявлял заинтересованность в присоединении Республики Сингапур к ЕАБР. Ли Сянь Лун выразил готовность рассмотреть эту возможность.

Среди прочих тем стороны обсудили перспективы взаимодействия ЕАЭС с АСЕАН. Ли Сянь Лун отметил заинтересованность в развитии этого трека и заявил о готовности поддержать его, заключили в пресс-службе ЕЭК.

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