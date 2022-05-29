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Смаилов: в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления

28.05.2022, 17:50 9246
Смаилов: в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В ответе на депутатский запрос относительно повышения базовой ставки Национальным банков премьер-министр Республики Казахстан сообщил, что в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реальная ставка в развитых странах находится в отрицательной зоне в связи с дефляционной природой цен до кризиса, вызванного коронавирусом. Однако с 2021 года на фоне существенного ускорения инфляции развитые страны перешли к ужесточению денежно-кредитных условий. С начала 2022 года Федеральная резервная система США 2 раза повысила ставку суммарно на 0,75 процентных пункта", - рассказал Смаилов в ответе на депутатский запрос.

 
Он отметил, что Банк России после более двукратного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% в феврале текущего года для обеспечения финансовой стабильности к маю снизил ее до 14% с учетом ожидаемых дефляционных процессов из-за прогнозируемого падения экономики до 8 - 10%.
 

В отличие от предпосылок в Российской Федерации в Казахстане не ожидается рецессии, напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительного фискального стимулирования", - отметил премьер.

 
Проводя денежно-кредитную политику, Национальный банк взвешенно подходит к решениям по ставке с учетом их влияния на экономику и кредитование банками, сказал он.
 

Последнее решение направлено на перебалансировку поведения населения с потребления на сбережение. Повышение ставки в настоящее время является крайне необходимой мерой, без которой высок риск в среднесрочной перспективе бесконтрольного роста инфляции, макроэкономических дисбалансов, оттока капитала и, как следствие, неизбежной рецессии экономики. При этом ноты НБ, используемые для регулирования ликвидности, не являются сдерживающим фактором кредитования, так как рыночные ставки по кредитам превышают доходность по нотам", - пояснил глава кабмина.


Напомним, инфляция в Казахстане в соответствии с прогнозом Национального банка РК в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам.
 

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Аэропорт Петропавловска выставят на торги в третий раз

28.05.2022, 16:14 10246
Аэропорт Петропавловска выставят на торги в третий раз
Фото: aeroport.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 МАЯ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что аэропорт Петропавловска вновь выставят на торги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Состоялось два конкурса. Никто не вышел, поэтому опять возвращаемся в изначальную точку. Потому что ниже опускать некуда. Сейчас будут опять конкурсы. Аэропорт функционирует. Авиационная безопасность все время говорит, что там нужно очень многое сделать. Сделать современную нефтебазу, чтобы летали большие самолеты, чтобы летали в вечернее время, чтобы в итоге увеличить объем перевозок. Это возможно при существенном инвестировании. Там должно работать очень большое количество людей, тандем. Специалистов очень много. Мы, к сожалению, пока не можем нести такие расходы", - сказал глава региона.

 
По его словам, на содержание аэропорта уходит до 200 миллионов тенге в год.
 

Наверняка должны быть инвесторы, которые делали бы бизнес. Взяли аэропорт, изучали полеты, выходили на международные авиалинии, договаривались с перевозчиками, с компаниями авиационными, чтобы они садились, делали дозаправку и т.д. Это целый процесс. Акимат этим не может заниматься", - цитирует Аксакалова издание Петропавловск.news.


Напомним, изначально воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Повторно аэропорт пытались продать, сократив цену в 2 раза, до 2,6 млрд тенге, но и в этот раз не нашлось покупателей.
 

ЕАЭС начнет переговоры с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле

27.05.2022, 21:22 18471
МОСКВА. 27 МАЯ - Высший евразийский экономический совет принял решение начать переговоры c Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Индонезия является крупнейшей экономикой в АСЕАН и четвертой по численности населения страной в мире. Работа совместной исследовательской группы показала, что торговые отношения между государствами - членами ЕАЭС и Индонезией имеют значительный потенциал для развития. Кроме того, прогнозируется, что тарифная либерализация в рамках соглашения о свободной торговле окажет позитивное влияние на экономический рост договаривающихся сторон", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

 
Установление режима свободной торговли согласно проведенной оценке будет способствовать увеличению торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами, максимально повышая взаимную выгоду. При этом министр уточнил, что наибольшим потенциалом для роста экспорта стран ЕАЭС в соответствии с данными моделирования обладают зерновые, мясо, мороженое, шоколад, алкогольная продукция, рыба и морепродукты, минеральные удобрения, изделия из резины и пластика, автотранспортные средства, уголь, бумажные товары и металлоизделия.
 
В то же время при проведении переговоров и определении оптимальных условий доступа на рынок будут приниматься во внимание особенности экономического развития каждого государства.
 

Минсельхоз: дефицита сахара в Казахстане нет

27.05.2022, 19:42 19811
Минсельхоз: дефицита сахара в Казахстане нет
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, на складах республики составляют порядка 31 тысячи тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тысяч тонн тростникового сырца для переработки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дополнительно в дороге находятся 16 тысяч тонн сахара-сырца, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
 
Процесс производства на заводах не останавливается. Вместе с тем осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО "НК "Продкорпорация".
 
Для стабилизации цен заводы отгружают готовый продукт в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции - в соответствии с их заявками. Всего в мае отгружено свыше 30 тысяч тонн, в июне планируется 44,8 тысячи тонн сахара.
 
Для оперативной поставки продукта в регионы Министерство сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.
 
Ранее сообщалось, что в Уральске с полок магазинов исчез сахар. Его цена выросла до 600 тенге.
 

Токаев принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета

27.05.2022, 17:51 21406
Токаев принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении президент Казахстана отметил, что в условиях глобальных и региональных вызовов совместными усилиями стран ЕАЭС с успехом преодолеваются социально-экономические преграды, обеспечивается макроэкономическая стабильность и динамика роста, сообщает пресс-служба Акорды.
 

За годы деятельности Союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33%, а экспорт - на 55%. В Казахстане работает более 15 тысяч совместных предприятий, и их количество продолжает расти. Это отрадное явление. Данные показатели свидетельствуют об успешности нашего интеграционного взаимодействия. Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего "коллективного иммунитета" перед лицом глобальных вызовов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
По его мнению, наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям.
 

В феврале этого года в рамках проводимого в столице Казахстана Евразийского межправительственного совета мной предложено было создать рабочую группу высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран "Евразийской пятерки". Рабочая группа создана. Разработан пакет оперативных мер, которые реализуются и уже имеют конкретные результаты. Однако надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер. И к этому надо быть готовыми", - заявил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев предложил участникам совета рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечающие текущим реалиям и потребностям интеграционного объединения.
 

Нужны реальные проекты и конкретные результаты. Для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран - членов ЕАЭС, а также инициировать новые инвестиционные проекты. Требуется усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать наши скоростные трансконтинентальные коридоры, тем самым обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность. Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения ЕАЭС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев", - отметил президент Казахстана.

 
Глава государства считает, что работу можно выстроить в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена - министра Коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад рабочей группы предложено рассмотреть в декабре этого года.
 

В это непростое время особую актуальность обретает вопрос расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Об этом я уже говорил на заседании высшего совета в октябре прошлого года. Данное направление также было определено одним из приоритетов председательства Казахстана в органах ЕАЭС. В конце прошлого года подписан меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества. Нам следует в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив. Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки - соглашение с Монголией", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
По его словам, заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность. Президент Казахстана призвал комиссию и правительства ускорить данную работу.
 

Вчера состоялся первый Евразийский экономический форум, на котором мы обсудили актуальные вопросы, проблемы и пути их решения, обменялись мнениями по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Убежден, что договоренности и решения этих двух плодотворных дней найдут свое продолжение в рамках дальнейшего развития нашего объединения", - подытожил свое выступление глава государства.

 

Филиалы казахстанских банков планируют открыть в России

27.05.2022, 14:23 23986
Филиалы казахстанских банков планируют открыть в России
Фото: Посольство РК в РФ
МОСКВА. 27 МАЯ - Перспективы развития сотрудничества Казахстана с Уральским регионом России обсудили в Москве посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники встречи обсудили возможность открытия в Свердловской области филиалов казахстанских банков, активизацию работы по выстраиванию новых логистических цепочек с использованием уже имеющейся инфраструктуры, налаживание межрегиональной промышленной кооперации, в том числе релокации. В целях активизации этих процессов осенью 2022 года в Нур-Султане планируются Дни Свердловской области, в рамках которых будут проведены выставки, презентации, бизнес-конференция", - сообщает посольство Казахстана в России. 

 
Замгубернатора Алексей Шмыков также предложил рассмотреть вопросы расширения сотрудничества в сфере образования. В настоящее время в уральских вузах обучаются три тысячи студентов из Казахстана, а когда будет запущен кампус Уральского федерального университета на месте строительства деревни Универсиады, появится возможность увеличения приема иностранных студентов, в том числе из Казахстана. 
 

В Екатеринбурге Ермек Кошербаев принял участие в презентации туристических возможностей Казахстана. Он отметил, что страна обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма - от экологического до делового, и пригласил уральцев в республику", - сообщает пресс-служба посольства.

 
В ходе поездки посол также встретился с руководителями казахских общественных объединений Свердловской области. 
 

В настоящее время в регионе проживают около 5 тысяч наших соотечественников. Были затронуты волнующие их актуальные вопросы, в первую очередь касающиеся изучения казахского языка, и совместные гуманитарные проекты", - сообщается на сайте.

 
Ожидается, что 4-7 июля 2022 года в Екатеринбурге XII международную промышленную выставку "ИННОПРОМ" посетит высокая делегация правительства РК. 
 

Ожидается участие порядка 200 казахстанских компаний, представляющих все отрасли промышленности страны. Казахстан стал первым государством СНГ, получившим статус страны - партнера выставки "ИННОПРОМ", - проинформировали в посольстве. 


Напомним, вчера на заседании Евразийского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в республике будет создан благоприятный режим для российских предпринимателей.
 

Прием казахстанской нефти на КТК восстановлен в полном объеме

27.05.2022, 11:24 26971
Прием казахстанской нефти на КТК восстановлен в полном объеме
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и генеральный директор АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николай Горбань обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации.
 

Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане", - сказал премьер-министр РК.

 
Смаилов отметил важность обеспечения своевременной реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти после завершения проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении.
 

Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры", - подчеркнул он.


Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2021 году по нему транспортировано 53,1 млн тонн казахстанской нефти, за январь - апрель текущего года - 18,7 млн тонн, информирует пресс-служба правительства.

Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.
 

Казахстан отстает от плана по экспорту обработанных товаров

27.05.2022, 10:42 27791
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В 2021 году поставки обработанных товаров и услуг на внешние рынки составили всего 26 миллиардов долларов США против плановых 32 миллиардов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За 2021 год объем несырьевого экспорта товаров и услуг составил 25,6 млрд долларов США - на 25,4% больше по сравнению с 2020 годом. Из них 19,8 млрд долларов США (+28,6% за год) пришлось на экспорт обработанных товаров, 5,8 млрд долларов США (+15,5% за год) - на экспорт услуг, информирует energyprom.kz.
 
Аналитики подчеркивают, что согласно программе "Национальная экспортная стратегия", объем несырьевого экспорта к 2022 году должен был составить 31,8 млрд долларов США, из которых 22,5 млрд долларов США приходились бы на обработанные товары, а 9,3 млрд долларов США - на услуги. К 2025 году целевым индикатором является достижение объема экспорта в 41 млрд долларов США, из которых 29,5 млрд долларов США приходились бы на экспорт обработанных товаров, а 11,5 млрд долларов США - на услуги.
 
Поддержку отечественным экспортерам должны оказывать такие институты, как экспортная страховая компания KazakhExport, казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry и центр развития торговой политики QazTrade.
 

Основной объем несырьевого экспорта товаров за 2021 год пришелся на промышленные товары, среди которых лидируют медь и катоды из меди (3,3 млрд долларов США), ферросплавы (2,3 млрд долларов США) и уран (1,7 млрд долларов США)", - говорится в обзоре.

 
В структуре экспорта услуг более двух третей пришлось на транспортные услуги (4 млрд долларов США), следом идут поездки (535,3 млн долларов США) и государственные услуги (204,8 млн долларов США).
 
В структуре несырьевого экспорта товаров преобладают промышленные, на которые в 2021 году пришлось 18,4 млрд долларов США, рост за год на 30,5%.
 
На сельскохозяйственные товары пришлось лишь 1,4 млрд долларов США - на 3,5% больше по сравнению с 2020 годом. Почти треть несырьевого экспорта сельскохозяйственных товаров пришлась на пшеничную муку (434,2 млн долларов США), следом идут подсолнечное масло (116,6 млн долларов США) и макаронные изделия (65,5 млн долларов США).
 

За январь - февраль текущего года объем экспорта обработанных товаров составил 3,5 млрд долларов США - почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом удельный вес обработанных товаров в общем объеме экспорта за год сократился с 33,8% до 28,9%", - рассказали обозреватели.

 
Уточняется, что самый большой объем экспорта обработанных товаров из РК пришелся на Китай (738,6 млн долларов США), Россию (668,3 млн долларов США) и Узбекистан (290,9 млн долларов США).
 
Наибольшие объемы экспорта среди обработанных товаров за январь - февраль 2022 года пришлись на медь и катоды (653,1 млн долларов США), ферросплавы (564,3 млн долларов США), цинк (175,1 млн долларов США), уран (171,4 млн долларов США) и прокат из нелегированной горячекатаной стали (161,4 млн долларов США).
 

В текущем году ожидается хороший урожай озимой пшеницы

27.05.2022, 10:20 26156
В текущем году ожидается хороший урожай озимой пшеницы
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Согласно предварительному прогнозу, в текущем году сложились благоприятные метеорологические условия для роста и развития озимой пшеницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно расчетным данным, на большей части южных областей Казахстана урожайность озимой пшеницы прогнозируется около многолетних значений. 
 

Средняя урожайность по Алматинской области составит 19 центнеров с гектара, в Туркестанской области - 17,5 центнера с гектара, в Жамбылской области - 15,7 центнера с гектара", - сообщает РГП "Казгидромет", 

 
Отмечается, что по Туркестанской области прогноз разрабатывается впервые. В этом году в Казгидромете проходит адаптацию новая методика прогноза.
 
Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермера АgroData.

Ранее Казгидромет опубликовал прогноз по засухе на июнь.
 

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