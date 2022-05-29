Смаилов: в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В ответе на депутатский запрос относительно повышения базовой ставки Национальным банков премьер-министр Республики Казахстан сообщил, что в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Реальная ставка в развитых странах находится в отрицательной зоне в связи с дефляционной природой цен до кризиса, вызванного коронавирусом. Однако с 2021 года на фоне существенного ускорения инфляции развитые страны перешли к ужесточению денежно-кредитных условий. С начала 2022 года Федеральная резервная система США 2 раза повысила ставку суммарно на 0,75 процентных пункта", - рассказал Смаилов в ответе на депутатский запрос.
Он отметил, что Банк России после более двукратного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% в феврале текущего года для обеспечения финансовой стабильности к маю снизил ее до 14% с учетом ожидаемых дефляционных процессов из-за прогнозируемого падения экономики до 8 - 10%.
В отличие от предпосылок в Российской Федерации в Казахстане не ожидается рецессии, напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительного фискального стимулирования", - отметил премьер.
Проводя денежно-кредитную политику, Национальный банк взвешенно подходит к решениям по ставке с учетом их влияния на экономику и кредитование банками, сказал он.
Последнее решение направлено на перебалансировку поведения населения с потребления на сбережение. Повышение ставки в настоящее время является крайне необходимой мерой, без которой высок риск в среднесрочной перспективе бесконтрольного роста инфляции, макроэкономических дисбалансов, оттока капитала и, как следствие, неизбежной рецессии экономики. При этом ноты НБ, используемые для регулирования ликвидности, не являются сдерживающим фактором кредитования, так как рыночные ставки по кредитам превышают доходность по нотам", - пояснил глава кабмина.
Напомним, инфляция в Казахстане в соответствии с прогнозом Национального банка РК в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам.