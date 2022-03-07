НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Совокупные активы банковского сектора РК за январь снизились на 1,7%, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 36,98 трлн тенге, уменьшившись за январь на 1,7% в основном за счет снижения ссудного портфеля, а именно за счет погашения сделок по операциям РЕПО", - говорится в сообщении агентства.

Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 11,56 трлн тенге или 31,3% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме, пояснили в АРРФР.

Обязательства банковского сектора по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 32,38 трлн тенге, уменьшившись за январь на 2,1% в основном за счет снижения вкладов клиентов на 1,8%. Структура обязательств банковского сектора, в основном, представлена депозитным портфелем, составляющим 78,9% совокупных обязательств банков или 25,54 трлн тенге.

Как отмечает финрегулятор, по состоянию на 1 февраля 2022 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 19,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 23,3%, что, в среднем, по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.

Чистая прибыль банков по итогам января 2022 года чистая прибыль банков составила 105 млрд тенге. Рентабельность банковских активов (ROA) на

1 февраля 2022 года составила 3,7% (1 февраля 2021 года - 2,6%), рентабельность капитала (ROE) - 30,2% (1 февраля 2021 года - 20%).

Кредиты экономике по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 18,5 трлн тенге, практически не изменившись за январь 2022 года. Объем кредитов в национальной валюте в январе 2022 года увеличился на 0,7% до 16,7 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 5,9% до 1,80 трлн тенге. Удельный вес кредитов в тенге на 1 февраля 2022 года составил 90,3%", - проинформировали в агентстве по финрегулированию.

Сообщается, что за январь 2022 года было выдано новых кредитов на 1,35 млрд тенге, что на 46% меньше, чем в декабре 2021 года. Кредиты юридическим лицам за январь 2022 года сократились на 0,6% до 7,72 трлн тенге.

Кредиты физическим лицам за январь 2022 года увеличились на 0,5% до 10,79 трлн тенге, в том числе ипотечные займы выросли на 1,2% до 3,36 трлн тенге, потребительские займы снизились на 0,5% до 6,12 трлн тенге.

В результате продолжения льготных государственных жилищных программ, а также реализации механизма использования пенсионных накоплений граждан на улучшение жилищных условий объем ипотечных займов за январь 2022 года увеличился на 1,2% до 3,36 трлн тенге. Потребительские кредиты сократились на 0,5% до 6,11 трлн тенге.