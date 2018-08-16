Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 361,07 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 361,07 тенге за доллар16.08.2018
Экономика  11:22

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился до 361,07 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 361,07 тенге за доллар (-0,59 тенге), объем торгов - 80 550 тыс. USD (+35 250 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

При этом средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3876 тенге за рубль, объем торгов - 16 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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