Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 378,42 тенге за доллар

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 378,42 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,42 тенге за доллар (+0,28 тенге), объем торгов - 74 950 тыс. USD (-2 850 тыс. USD), сообщается на сайте биржи.





В торгах приняли участие 19 банков.





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