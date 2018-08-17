Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 359,46 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 359,46 тенге за доллар17.08.2018
Экономика  11:16

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс тенге укрепился на 1,41 тенге и составил 359,46 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 359,46 тенге за доллар (-1,41 тенге), объем торгов - 53 300 тыс. USD (-27 250 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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