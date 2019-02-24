Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 375,61 тенге за доллар

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился до 375,61 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 375,61 тенге за доллар (-3,12 тенге), объем торгов - 68 550 тыс. USD (+47 450 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 19 банков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства