Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 378,90 тенге за доллар

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 0,03 тенге и составил 378,90 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,90 тенге за доллар (-0,03 тенге), суммарный объем торгов - 121 294 тыс. USD (-37 506 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,94 тенге за доллар США при объеме торгов 38 784 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 423,05 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро; по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8815 тенге за рубль при объеме торгов 30 000 тыс. рублей; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 54,6007 тенге за юань при объеме торгов 610 тыс. юаней; по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 23 члена KASE.





По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 378,89 тенге за доллар.

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