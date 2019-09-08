Статус по снижению долговой нагрузки казахстанцы могут проверить на сайте МТСЗН

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанцы, рассчитывающие на снижение долговой нагрузки, могут проверить свой статус на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН), передает Kazakhstan Today.

Для проверки статуса необходимо пройти по ссылке http://www.enbek.gov.kz/ru/node/363149 , ввести ИИН и отправить запрос. Информация отобразится немедленно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем консультацию по вопросам снижения долговой нагрузки можно получить в call-центре, функционирующем на базе МТСЗН, по телефонам 111, 74-32-20, 75-01-79, 75-01-78.

Напомним, в соответствии с указом президента РК от 26 июня 2019 года , для граждан пяти категорий, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, в порядке одноразовой акции государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге. Тем, у кого размер займа превышает 300 тыс. тенге, будет погашена часть их долга в размере 300 тыс. тенге. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня текущего года.

Действие указа распространяется на многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами, инвалидами с детства старше 18 лет; семьи, потерявшие единственного кормильца; получатели адресной социальной помощи; дети-сироты.

По информации пресс-службы, формирование списков граждан вышеуказанных категорий осуществлялось на основе данных информационных систем центральных государственных органов (в общей сложности 2,289 млн человек). Списки были переданы в Национальный банк РК и Государственное кредитное бюро. Нацбанк РК со своей стороны исключил из списков тех, у кого: нет кредита, общая задолженность более 3 млн тенге, займы переданы в коллекторские организации. В конечном итоге получился список из 506 941 должника, которым осуществляется погашение задолженности по 630 633 займам и микрокредитам.

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