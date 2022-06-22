Страны ЕАЭС договорились о развитии новых транспортных коридоров

МИНСК. 21 ИЮНЯ - Страны Евразийского экономического союза договорились о необходимости развития евразийских транспортных коридоров в направлении Европа - Западный Китай, сообщил сегодня журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе евразийских транспортных коридоров и маршрутов", - цитирует Мясниковича РИА Новости.
В частности, есть предложение проложить южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М1 для развития автомобильного маршрута Европа - Западный Китай с ответвлением на Белоруссию, построить железную дорогу Европа - Западный Китай и железную дорогу Китай - Киргизия - Узбекистан, заявил Мясникович.
Напомним, сегодня на заседании межправсовета премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС объединить усилия в обеспечении свободного рынка, и в частности создавать новые транзитные маршруты.