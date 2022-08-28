Страны ЕАЭС согласовали инфраструктурные проекты в сфере транспорта

ЧОЛПОН-АТА. 26 АВГУСТА - Перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах Евразийского экономического сообщества одобрили участники Евразийского межправительственного совета, проходившего сегодня в Чолпон-Ате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принятый документ послужит базой для обеспечения координации стран Союза в реализации инфраструктурных проектов с большим интеграционным потенциалом", - отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
В перечень вошли проекты от всех стран Союза.
От Казахстана в перечне - реконструкция казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту Европа - Западный Китай. От Кыргызстана в перечне значится электрификация железнодорожного участка Луговая - Балыкчи", - сообщается в пресс-релизе ЕЭК.
Также в программе - проекты дорожного коридора Север - Юг (4-я очередь) от Армении и реконструкция автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) от Беларуси.
Всего в перечне семь проектов стран ЕАЭС в разной стадии реализации. При этом все они направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь".
Напомним, в июне на шестом Каспийском саммите президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое внимание следует уделить развитию коридора Север - Юг.