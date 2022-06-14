Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,4%

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%, сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За отчетный период по основным трендам наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта", - сообщил глава МНЭ.

Рост в реальном секторе составил 4,8%.

Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, водоснабжение, сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%.

Инвестиции выросли в образовании на 71,7%, госуправлении, социальном обеспечении - на 55,1%, научной и технической деятельности - на 35,9%, здравоохранении - на 27,8%, операциях с недвижимым имуществом - на 20,4%, торговле - на 13,9%, строительстве - на 10,7%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте и Алматы, а также в Акмолинской области.

В январе-апреле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 40,8% и составил 39,7 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 60% и составил 26,5 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 32%, до 7,3 млрд долларов США.

Импорт товаров составил 13,2 млрд долларов США.

В целом положительный торговый баланс составил 13,2 млрд долларов США.

Обрабатывающая промышленность сохраняет высокий темп роста. За январь-май текущего года объем производства вырос на 5,3%.

Положительный рост отмечен в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Костанайской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства продукции машиностроения на 9,9%, в том числе автомобилестроения - на 22,8%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 17,3%, стройматериалов - на 5,2%, напитков - на 18,3%, пластмассовых изделий - на 11,4%, готовых металлических изделий - на 10,2%, фармацевтической продукции - на 4,7%, одежды - на 9,9%,

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 4,3%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности на 18,9%, добыче газа - на 6,3%, добыче сырой нефти - на 4,7%, добыче угля - на 2,2%, добыче металлических руд - на 1,9%, добыче прочих полезных ископаемых - на 0,2%,

В отмеченном периоде темп роста в строительном секторе ускорился, и объем выполненных строительных работ вырос на 8,9%.

Положительный рост показателя зафиксирован по 15 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Акмолинской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султане.

По итогам января-мая ввод жилья вырос на 3,4%, составив 4,7 млн кв. м жилья.

Положительная динамика зафиксирована в 13 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в городе Шымкенте, а также Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 1,3%.

Рост производства в отрасли зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом.

По всем показателям положительный рост отмечается в 6 регионах - Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте.

По 6 показателям наблюдается рост в 7 регионах. Это Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также город Алматы.