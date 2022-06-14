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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,4%

13.06.2022, 12:38 15276
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - По предварительным данным, в январе-апреле 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза составил 7725,6млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В январе-апреле 2022 года экспорт товаров сложился на уровне 2298,7 млн долларов США (больше на 1,2%), импорт - 5426,9 млн долларов США (на 7,4% больше), информирует Бюро национальной статистики РК.        
 
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 93,1%, Кыргызстан - 3,8%, Беларусь - 3,1%, Армения - 0,06%.
 

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) - рост в 3,2 раза. При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железа, включая обожженный пирит (меньше на 42,1%)", - уточнили в пресс-службе.        

 
В импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину - рост в 3,2 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 43,6%).

Напомним, в ЕАЭС расширены возможности производителей участвовать в госзакупках государств-членов.
 

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В Казахстане запустили информационную систему учета нефти и газового конденсата

14.06.2022, 15:00 3091
В Казахстане запустили информационную систему учета нефти и газового конденсата
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане информационная система учета нефти и газового конденсата (ИСУН) введена в промышленную эксплуатацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К системе уже подключены 25 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортные компании и 3 нефтеперерабатывающих завода. На текущий момент ведется работа по подключению оставшихся добывающих компаний к ИСУН", - проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан. 

 
По данным ведомства, информационная система автоматизирует сбор данных с приборов учета на этапах подготовки, переработки и транспортировки нефти. Подчеркивается, что передача данных осуществляется в автоматическом режиме. 
 
Ключевые показатели внедрения ИСУН:
 
- поддержка принятия управленческих решений на государственном уровне на основе оперативных данных; 
 
- прогнозирование оборота сырой нефти и газового конденсата; 
 
- автоматическое формирование отчетов на основе полученных данных с приборов учета. 
 

Автоматический сбор данных с приборов учета позволит недропользователям сократить расходы на сдачу ежедневной отчетности в ручном режиме, а также минимизировать риски некорректного ввода данных ввиду исключения человеческого фактора", - добавили в министерстве.

 

С начала года более семи тысяч казахстанцев покинули страну

14.06.2022, 12:09 6106
С начала года более семи тысяч казахстанцев покинули страну
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В январе-апреле 2022 года число прибывших в страну составило 5122 человека, число выбывших из страны - 7041 человек, сальдо миграции составило - 1 919 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,3%, выбывших - 80,1% от общего числа мигрантов. 
 

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 3%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (11 577 человек), Нур-Султане (10 300 человек) и Шымкенте (1664 человека)", - информирует Бюро национальной статистики РК.

 

Ажар Гиният: Казахстан остается зависимым от импорта лекарств

14.06.2022, 11:52 6756
Ажар Гиният: Казахстан остается зависимым от импорта лекарств
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Фармацевтическое производство в Казахстане обеспечивает лишь 24% потребности страны в лекарственных средствах и медизделиях. Об этом на заседании правительства рассказала министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Республика Казахстан остается импортозависимой в отношении как технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций. Кроме того, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне", - рассказал министр. Для оперативного решения проблем отрасли на сегодня министерством создается Координационный совет по вопросам развития медицинской и фармацевтической промышленности, в состав которого входят представители государственных органов и бизнеса.

 
Также министерством проводится работа по пересмотру оффтейк-контрактов с упором на инновационность, локализацию производств, привлечение иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль.
 

Для достижения доли 50% ОТП предпринимаются следующие меры: перевод акцента в ДД с медизделий на лекарственные средства; реализация проектов ДД, заключенных с ЕД; создание R&D-центров; справочно: R&D (research and development)-центр - центр исследования и разработок, предназначенный для разработки новых технологий и продуктов; локализация оригинальных препаратов с целью заключения ДД; заключение ДД на дорогостоящие инновационные препараты; ужесточение условий ДД, в том числе мер расторжения ДД", - проинформировала Гиният.

 
По данным Минздрава, за 2021 год фармацевтическая промышленность показала положительную динамику.

Объемы производства фармацевтической продукции составляют 123,9% по сравнению с 2020 годом (в денежном выражении объем фармацевтической продукции в 2021 году составил 199 млрд тенге, в 2020 году 138,3 млрд тенге)", - проинформировала министр. 

 
Несмотря на рост, в отрасли имеются следующие проблемы:
 
1) портфель ОТП представлен низкорентабельными генерическими препаратами;
 
2) ограничение процедур обращения лекарств в рамках ЕАЭС;
 
3) в РК отсутствует производство фармацевтических субстанций и низкий уровень экспорта готовой продукции;
 
4) имеется дефицит узкопрофильных специалистов фармацевтического производства;
 
5) отсутствие механизмов финансирования новых разработок лекарственных средств и медицинских изделий;
 
6) высокие стартовые затраты на запуск производства лекарств и медизделий при длительных сроках окупаемости.

В фарминдустрию Казахстана планируется привлечь 17 млрд тенге инвестиций от BigPharma.
 

В фарминдустрию Казахстана планируется привлечь 17 млрд тенге инвестиций от BigPharma

14.06.2022, 11:24 7146
В фарминдустрию Казахстана планируется привлечь 17 млрд тенге инвестиций от BigPharma
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният в ходе заседания правительства рассказал о работе по привлечению иностранных инвестиций в развитие фарминдустрии страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстан заинтересован в привлечении инвестиций и передовых технологий, необходимых для успешной реализации модернизации экономики, сказала на заседании правительства Ажар Гиният.
 

На сегодня на различных стадиях процесса ведутся переговоры с 7 фармацевтическими компаниями BigPharma по 13 инвестиционным проектам по контрактному производству (Hoffmann-La Roche (Швейцария), Novo Nordisk (Дания), AstraZeneca (Великобритания), Sandoz (Швейцария), Takeda (Япония) Pfizer, Atabay Pharmaceuticals and Fine Chemicals). Стоимость инвестиций составит более 17 млрд тенге", - проинформировала она.

 
В целом, отметила Ажар Гиният, в фармацевтической отрасли отмечается рост объемов производства.
 

За 2021 год фармацевтическая промышленность показала положительную динамику, при этом объемы производства фармацевтической продукции составляют 123,9% по сравнению с 2020 годом (в денежном выражении объем фармацевтической продукции в 2021 году составил 199 млрд тенге, в 2020 году 138,3 млрд тенге)", - проинформировала министр.

 
За январь - апрель текущего года объемы производства фармацевтической продукции выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением объемов производства лекарственных средств на производственных площадках АО "Химфарм", АО "Нобель АФФ", ТОО "Абди Ибрагим ГлобалФарм", ТОО "Келун-Казфарм".
 

За отчетный период, январь - апрель текущего года, АО "Химфарм" увеличил производство лекарственных средств на 33,2%, до 20 млрд тенге, ТОО "Абди Ибрагим ГлобалФарм" увеличил производство лекарственных средств на 15,9%, до 1,6 млрд тенге, ТОО "Келун-Казфарм" увеличил производство лекарственных средств на 0,2%, до 7,7 млрд тенге", - уточнила Гиният.

 

Прогноз по инфляции озвучили в Нацбанке

14.06.2022, 11:19 7816
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В ходе заседания правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов озвучил прогноз по инфляции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На конец 2022 года Национальный банк прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза", - проинформировал Пирматов.

 
По его словам, ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, который будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ. Инфляция платных услуг будет замедляться на фоне высокой базы 2021 года. Отмечены риски удорожания цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий.
 

В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% с учетом принимаемых мер в области денежно-кредитной политики, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила", - прогнозирует глава Нацбанка.

 
Он напомнил, что инфляция в Казахстане в мае 2022 года в годовом выражении ускорилась до 14% с 13,2% в апреле текущего года. Месячная инфляция замедляется, составив в мае 1,4% против 2% в апреле и 3,7% в марте, но все еще остается высокой и превышает прошлогодние показатели и среднегодовые значения. Темпы замедления месячной инфляции отражают, с одной стороны, устойчивый внутренний спрос на фоне положительного фискального импульса, с другой стороны - высокие инфляционные ожидания.
 

Наибольший вклад (55,3%) продолжает вносить рост цен на продукты питания, достигший в годовом выражении 19%. Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 11,1% до 11,9%. Инфляция платных услуг выросла с 8,9% до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на рост цен на регулируемые услуги", - рассказал он.

 
C учетом текущего баланса рисков 6 июня НБ РК сохранил базовую ставку на уровне 14%. 
 

При отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе", - добавил Пирматов.


Премьер-министр РК поручил усилить работу по сдерживанию инфляции.

Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане.
 

Премьер-министр РК поручил усилить работу по сдерживанию инфляции

14.06.2022, 10:56 8241
Премьер-министр РК поручил усилить работу по сдерживанию инфляции
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам мая годовая инфляция в стране составила 14%. При этом уровень продовольственной инфляции достиг 19%. Одним из главных факторов ускорения инфляции остается рост мировых цен на продовольственные товары. Первые руководители государственных органов и акимы должны усилить работу по сдерживанию инфляции и принимать действенные меры", - поручил премьер-министр РК. 

 
Он отметил, что в июле будут подводить итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие на расширенном заседании правительства под председательством главы государства. 
 

В том числе будут подниматься вопросы по инфляции и инвестициям. Всем министрам и акимам подготовиться к данному заседанию", - сказал Смаилов.

 
По его словам, итоги 5 месяцев показывают рост ВВП до 4,6% благодаря динамичному развитию реального сектора экономики, основной вклад в который вносят отрасли обрабатывающей промышленности.
 
Увеличилось производство продуктов питания на 3% и напитков - на более чем 18%, в легкой промышленности - рост на 8%, в химической промышленности - почти на 11%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на свыше 11%, в нефтепереработке - на 8%, выпуске мебели и продукции машиностроения - на 10%, в фармацевтике - на 5%.
 
В горнодобывающей промышленности рост в 4% обеспечен за счет добычи природного газа, нефти, угля и металлических руд.
 
Также демонстрирует уверенный рост, порядка 9%, строительная отрасль. Производство строительных материалов выросло на 5%.
 
В сфере услуг выросла торговля на 11%, транспорт - более чем на 8% и связь - свыше 7%.
 
По итогам 5 месяцев текущего года по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, Шымкенте и столице.
 

Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует поддерживать динамику роста. Для этого необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию новых постоянных рабочих мест", - отметил премьер.

 

Темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%

14.06.2022, 10:15 9051
Темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%, сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За отчетный период по основным трендам наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта", - сообщил глава МНЭ.

 
Рост в реальном секторе составил 4,8%.
 
Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%.
 
Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, водоснабжение, сельское хозяйство.
 
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%.
 
Инвестиции выросли в образовании на 71,7%, госуправлении, социальном обеспечении - на 55,1%, научной и технической деятельности - на 35,9%, здравоохранении - на 27,8%, операциях с недвижимым имуществом - на 20,4%, торговле - на 13,9%, строительстве - на 10,7%.
 
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте и Алматы, а также в Акмолинской области.
 
В январе-апреле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 40,8% и составил 39,7 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 60% и составил 26,5 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 32%, до 7,3 млрд долларов США.
 
Импорт товаров составил 13,2 млрд долларов США.
 
В целом положительный торговый баланс составил 13,2 млрд долларов США.
 
Обрабатывающая промышленность сохраняет высокий темп роста. За январь-май текущего года объем производства вырос на 5,3%.
 
Положительный рост отмечен в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Костанайской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.        
 
В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства продукции машиностроения на 9,9%, в том числе автомобилестроения - на 22,8%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 17,3%, стройматериалов - на 5,2%, напитков - на 18,3%, пластмассовых изделий - на 11,4%, готовых металлических изделий - на 10,2%, фармацевтической продукции - на 4,7%, одежды - на 9,9%,
 
В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 4,3%.
 
В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности на 18,9%, добыче газа - на 6,3%, добыче сырой нефти - на 4,7%, добыче угля - на 2,2%, добыче металлических руд - на 1,9%, добыче прочих полезных ископаемых - на 0,2%,
 
В отмеченном периоде темп роста в строительном секторе ускорился, и объем выполненных строительных работ вырос на 8,9%.
 
Положительный рост показателя зафиксирован по 15 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Акмолинской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султане.
 
По итогам января-мая ввод жилья вырос на 3,4%, составив 4,7 млн кв. м жилья.
 
Положительная динамика зафиксирована в 13 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в городе Шымкенте, а также Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях.
 
В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 1,3%.
 
Рост производства в отрасли зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.
 
Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.
 
Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом.
 
По всем показателям положительный рост отмечается в 6 регионах - Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте.
 
По 6 показателям наблюдается рост в 7 регионах. Это Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также город Алматы.
 

Обсуждены вопросы недропользования по твердым полезным ископаемым

13.06.2022, 16:20 15931
Фото: miid.gov.kz
КОКШЕТАУ. 13 ИЮНЯ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Руслан Баймишев и сотрудники департамента недропользования по твердым полезным ископаемым МИИР РК посетили золоторудное месторождение Васильковское АО "Altyntau Kokshetau" в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представители ведомства ознакомились с технологическими процессами производства, также была продемонстрирована процедура добычи золотосодержащей руды на карьере. Далее в поселке Боровое сотрудники МИИР РК провели круглый стол с недропользователями, в котором также участвовали представители МНЭ и МЭГПР РК. 

В ходе мероприятия была презентована информация о текущей работе и дальнейших планах в сфере недропользования по твердым полезным ископаемым, а также цифровизации государственных услуг.
 
Кроме того, участники обсудили вопросы внесения изменений в Кодекс "О недрах и недропользовании", Налоговый и Экологический кодексы, проинформировали в МИИР РК.
 

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