Утвержден бюджет Алматы на 2022 год

АЛМАТЫ. 14 ДЕКАБРЯ - Депутаты маслихата Алматы VII созыва поддержали и на очередной XIII сессии утвердили бюджет города на 2022 год. Общая сумма составляет 1 трлн 40 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект бюджета на 2022 год сформирован, исходя из прогнозных параметров развития города и прогноза социально-экономического развития. Согласно ожидаемой оценке поступлений в бюджет по итогам 2021 года, рост прогнозируется на уровне 115% к факту поступлений за 2020 год.

Проект бюджета на следующий год представил депутатам аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Бюджет мегаполиса остается социально ориентированным.

На сферу образования приходится 197,3 млрд тенге. Средства предназначены на содержание 204 школ, 15 интернатных учреждений, 48 колледжей с общим количеством в 310 тыс. учащихся. Кроме того, со следующего года планируется возврат ранее приватизированных зданий объектов образования в коммунальную собственность. Благодаря этому только в Ауэзовском и Бостандыкском районах предполагается сократить дефицит ученических мест.

Также планируется начать строительство трех детских садов на 640 мест в микрорайонах Айнабулак, Саялы-2, Акжар, сейсмоусиление пяти школ и ясли-сада, строительство двух центров инновационного творчества в Алатауском и Наурызбайском районах.

В сфере здравоохранения планируются расходы в размере 38,7 млрд тенге. Для оказания расширенной медицинской помощи планируется строительство семейно-врачебных амбулаторий на 200 посещений в микрорайонах Мамыр-5, 6.

Для оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям запланирована выплата адресной социальной помощи и предоставление продуктовых корзин и товаров первой необходимости на сумму 947,5 млн тенге. Согласно утверждённому перечню соцпомощи, предусмотрено 2,1 млрд тенге на льготы по санаторно-курортному лечению 4 тыс. пенсионеров, единовременная материальная помощь к 9 Мая участникам Великой Отечественной войны, малообеспеченным гражданам. Также на услуги индивидуальных 2720 помощников и специалистов жестового языка лицам с ограниченными возможностями предусмотрено 3,3 млрд тенге.

В рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства на молодёжную практику, общественные работы, а также на субсидирование оплаты труда 500 лиц с особенными потребностями. В целом охват в рамках данной программы составит более 8 тыс. человек.

Вместе с тем в сфере транспорта продолжится субсидирование автобусных пассажирских перевозок на всех маршрутах, а также железнодорожных пригородных сообщений и перевозок на метрополитене.

В жилищной сфере по госпрограмме "Нурлы жер" предусмотрена 1 тыс. жилищных сертификатов в качестве социальной помощи лицам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в рамках программы "Алматы жастары" запланировано льготное кредитование молодежи через "Отбасы банк".

На развитие коммунальной инфраструктуры планируется направить 64,5 млрд тенге, в том числе на обеспечение водоснабжением порядка 50 тыс. жителей микрорайонов Курылысшы, Ужет, Саялы, Кемель, Жас Канат, Каргалы, Шанырак-2 и других. Планируется продолжить работу по реконструкции бесхозных сетей в Медеуском, Алатауском, Наурызбайском районах.

На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры выделено 42,3 млрд тенге. В том числе, планируется ремонт порядка 200 километров дорожного покрытия. Будет продолжено строительство транспортных развязок на пересечении улиц Бухтарминская - Кульджинский тракт, проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова, улицы Саина - улицы Монке Би и пробивка улиц Ауэзова, Саина, Толе би.

Также предусмотрены средства на развитие спорта, туристической инфраструктуры, озеленение территорий.