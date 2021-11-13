В 26 раз за пять лет вырос объем безналичных платежей в Казахстане

АЛМАТЫ. 12 НОЯБРЯ - В течение пяти лет объем безналичных платежей населения вырос в 26 раз. Об этом на IX когрессе финансистов сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием цифровых сервисов мы наблюдаем значительный рост безналичных платежей в стране. Так, в течение пяти лет объем безналичных платежей населения вырос в 26 раз, а доля платежей через интернет и мобильные сервисы достигла рекордного показателя, увеличившись с 22% до 83%", - сказал Досаев.
Он отметил важность не упустить импульс изменений и поддержать дальнейшую цифровизацию финансовой отрасли через развитие следующих основных направлений.
Кроме того, председатель НБ РК подчеркнул, что для дальнейшего развития финансового рынка и привлечения внешних инвестиций для развития экономики страны будет расширен доступ к финансовому рынку Казахстана участникам Международного финансового центра "Астана".
С учетом успешного международного опыта функционирования финансовых центров 10 ноября текущего года принят Акт МФЦА по валютному регулированию, разработанный при непосредственном участии Национального Банка и Агентства. Акт вступает в силу с 1 декабря 2021 года", - проинформировал он.
Также определен перечень финансовых услуг, которые могут оказываться с площадки МФЦА на всей территории страны, с учетом обеспечения финансовой стабильности казахстанского рынка.
Данный шаг позволит МФЦА в полной мере реализовать потенциал финансового центра как основной площадки по привлечению зарубежных инвестиций, даст импульс развитию финансового рынка и поддержит рост экономики", - заявил Досаев.